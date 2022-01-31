Адвокат Ілля Новіков: слідство відмовляється допитувати Зеленського і Арахамію, бо це не вписується в їхній сценарій

Про це біля ДБР журналістам повідомив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков. За його словами, будь-які "слідчі дії" не мають сенсу, бо силовики відпрацьовують політичне замовлення влади.

"Нам було зазначено у відповідь на звернення моїх колег- адвокатів, що слідство вже встановило все, що їм потрібно. Бо вони відмовляються викликати Зеленського, Арахамію і решту осіб, зазначених у наших клопотаннях. Які чітко висловлювали твердження по цій справі, говорили, що начебто їм все ясно, все відомо – про те, що була зрада, було сприяння терористичній діяльності. Слідство не бачить необхідності допитувати цих людей", – констатує Новіков.

"Тобто фактично вони говорять про те, що слідство вже закінчене. Хоча формально це не так", – зауважує Новіков.

"Минулого тижня у нас зірвалося судове засідання в Апеляційному суді Києва, бо начебто не були своєчасно привезені матеріали справи з Печерського суду. Я ще раз наголошую – ми вважаємо, що це було навмисно. Це не якась дуже складна спецоперація – привезти одну коробку з паперами з Печерського суду, з Володимирської вулиці на Солом’янську площу, де розташований Апеляційний суд. Якщо так не сталося, то так не сталося тому, що хтось цього хотів", – нагадав Ілля Новіков.

"Ми вважаємо, що на порядку денному наших опонентів все ще залишається головний «цвях цієї програми», головний шлягер – одночасний допит або перехресний допит, як вони це називають, Порошенка і Медведчука. З дуже зрозумілою метою – вони хочуть зробити шоу і переконати людей, які бачать, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять до ДБР, тому що там щось було, бо дивіться – один заходить, інший заходить, мабуть щось було", – говорить Новіков.

Адвокат також повідомив, що було заявлено відвід слідчому ДБР. "Було заявлено відвід слідчому Дзвонику через порушення закону, які полягають у тому, що він систематично пробує надсилати виклики з порушенням терміну. Цей відвід має бути розглянутий слідчим суддею", – говорить Новіков.

"Ми очікуємо на засідання, яке призначене на 11 лютого. Це буде дуже важлива зустріч. Ми там знову почуємо, що "Порошенко не поважає закон", що він начебто ігнорує виклики. Ви бачите, що цього не відбувається, ми працюємо виключно в рамках закону", – резюмує Ілля Новіков.