Адвокат казахського активіста, який звинуватив СБУ в побитті, вимагає службового розслідування
Адвокат казахських активістів Заманбека Тлеулієва та Елдоса Насіпбекова Дмитро Моргун закликає СБУ провести службове розслідування щодо перевищення службових повноважень
Про це він сказав на пресконференції, передає Укрінформ.
"Є доведений факт перевищення службових повноважень з боку посадових осіб СБУ. Необхідні заяви вже подано як на реєстрацію правопорушення, так і з метою притягнення до кримінальної відповідальності таких співробітників СБУ", - заявив Дмитро Моргун.
Він додав, що очікує на офіційну реакцію омбудсмана Людмили Денісової.
Адвокат зауважив, що СБУ заявила, що з активістами нібито проводили профілактичні бесіди.
Він наголосив, що не побачив у цій заяві, що "СБУ планує та хоче провести відповідне службове розслідування".
Дмитро Моргун зазначив, що "доводитиме справу до кінця з метою притягнення до кримінальної відповідальності тих учасників, які прийшли до двох казахських громадян і застосовували фізичне насильство як спецзасіб у обхід закону".
Адвокат повідомив, що активісти не перебувають у розшуку, а їхні правові підстави для перебування в Україні є законними, і "загрози депортації та загрози застосування якихось засобів обмеження їхніх прав також є перевищенням службових повноважень, так само як і фізичне насильство".
"Чекаємо дуже на увагу омбудсмена, на увагу в даному випадку внутрішніх правозахисних структур з боку держави. І хотілося б побачити службове розслідування самої СБУ", - зауважив Дмитро Моргун.
- Нагадаємо, Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв повідомив, що в Києві на нього напали невідомі в цивільному, які назвалися співробітниками СБУ.
- Він попросив президента України Володимира Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Нурсултана Назарбаєва та Володимира Путіна.
- Заманбек Тлеулієв заявив, що звернувся до поліції.
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