Адвокат казахського активіста, який звинуватив СБУ в побитті, вимагає службового розслідування

Про це він сказав на пресконференції, передає Укрінформ.



"Є доведений факт перевищення службових повноважень з боку посадових осіб СБУ. Необхідні заяви вже подано як на реєстрацію правопорушення, так і з метою притягнення до кримінальної відповідальності таких співробітників СБУ", - заявив Дмитро Моргун.



Він додав, що очікує на офіційну реакцію омбудсмана Людмили Денісової.



Адвокат зауважив, що СБУ заявила, що з активістами нібито проводили профілактичні бесіди.



Він наголосив, що не побачив у цій заяві, що "СБУ планує та хоче провести відповідне службове розслідування".



Дмитро Моргун зазначив, що "доводитиме справу до кінця з метою притягнення до кримінальної відповідальності тих учасників, які прийшли до двох казахських громадян і застосовували фізичне насильство як спецзасіб у обхід закону".



Адвокат повідомив, що активісти не перебувають у розшуку, а їхні правові підстави для перебування в Україні є законними, і "загрози депортації та загрози застосування якихось засобів обмеження їхніх прав також є перевищенням службових повноважень, так само як і фізичне насильство".



"Чекаємо дуже на увагу омбудсмена, на увагу в даному випадку внутрішніх правозахисних структур з боку держави. І хотілося б побачити службове розслідування самої СБУ", - зауважив Дмитро Моргун.

Нагадаємо, Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв повідомив, що в Києві на нього напали невідомі в цивільному, які назвалися співробітниками СБУ.

Він попросив президента України Володимира Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Нурсултана Назарбаєва та Володимира Путіна.

Заманбек Тлеулієв заявив, що звернувся до поліції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb