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Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про його непричетність до справи НАБУ про корупцію у Верховному Суді

3 серпня, 2023 четвер
16:32
Новини

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію щодо повідомлення Костянтину Жеваго про підозру у справі про надання неправомірної вигоди екс-Голові Верховного Суду.

Костянтин Жеваго наголошує, що немає жодного відношення до цієї справи, про що повідомив НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) ще у травні. Також він неодноразово повідомляв про готовність всіляко сприяти розслідуванню. 

Проте, більше ніж за 2 місяці, правоохоронні органи не виявили жодного бажання отримати від Костянтина Жеваго хоча б якісь пояснення. 

“Вручення тексту повідомлення про підозру у французькому відділі поліції фактично відбулося з порушенням українського законодавства та норм КПК. Відповідно до норм КПК України повідомлення про підозру має бути вручене в день його складання. Саме ж вручене повідомлення про підозру є формальним і не містить посилань на жоден доказ причетності Костянтина Жеваго до справи”, - повідомила Наталія Пушина, адвокатка Жеваго.

За два місяці детективи та прокурори не проінформували Костянтина Жеваго про факт складення повідомлення про підозру. Хоча слідству були відомі контактні дані як самого Костянтина Жеваго, так і його адвокатів.

За словами Наталії Пушиної детективи та прокурори мали дотримуватися порядку – вручити повідомлення про підозру особисто. “К. Жеваго повідомив правоохоронців про місце свого проживання. Тому вони могли здійснити безпосереднє вручення документів. Проте, не дотримались цього порядку, встановленого законодавством України”, - додала Наталія Пушина.

Костянтин Жеваго готовий продемонструвати свою непричетність до розслідуваних подій та вкотре наголошує на готовності співпрацювати зі слідством відповідно до КПК України.

Верховний суд
НАБУ
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