Аеророзвідка показала, як наші збили бойовий вертоліт окупантів (відео)

Управління страткомунікацій оприлюднило відео, як українські захисники збивають бойовий вертоліт окупантів.

Ролик з'явився на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

"Годину тому збито черговий вертоліт ЗС країни-агресора. Дякуємо за відео аеророзвідці за це оперативне відео! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що так працює Стінгер - переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря".

Нагадаємо, з 24 лютого станом на 5 березня орієнтовні бойові втрати Росії у війні з Україною склали понад 10 000 військовослужбовців, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем і 50 ракетних систем залпового вогню.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb