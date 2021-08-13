Афганістан: біженці заполонили Кабул, таліби продовжують наступ

Про це повідомляють ВВС та "Аль Джазіра".



Ввечері 12 серпня, після взяття під контролю стратегічно важливих Газні та Кандагара, бойовики "Талібану" захопили Герат - ключове місто заходу країни. Четверте місто за кількістю населення, Мазарі-Шаріф, тримає оборону.



13 серпня таліби взяли під контроль такі центри провінцій: Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Калаї Нау та Лашкаргах. Останній - центр вирощування маку та героїнового промислу.



Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Афганістан наближається до всеохопної громадянської війни, і Захід повинен розуміти, що "Талібан" - це не монолітне збройне угруповання, оскільки містить у собі безліч менших конкуруючих фракцій, які претендують на владу.



Тим часом, в Кабул прибувають тисячі людей, і це число збільшується з кожною годиною. Вони тікали з своїх домівок, взявши тільки найнеобхідніше. Це люди, у яких були вдома і робота, магазини і ферми - і вони все це кинули за пару годин, просто щоб не бути вбитими.



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Люди незадоволені тим, що США і Великобританія евакуюють своїх громадян, кидаючи афганців напризволяще. Уряд обіцяє, що розмістить їх в мечетях і надасть їм допомогу. Але допомоги і місць не вистачає для всіх, кому вона потрібна.



У п'ятницю прийшло повідомлення про ом, що США відправлять в аеропорт Кабула близько 3 тис. Військовослужбовців для евакуації співробітників посольства спеціальними рейсами.



Американське посольство заявило, що володіє інформацією про страти, що здалися в полон афганських солдатів талібами, назвавши це можливим військовим злочином.



Великобританія направляє 600 військовослужбовців для захисту британських громадян, які покидають країну. Персонал посольства Великобританії скорочений до мінімуму.

Швеція вирішила обмежити число співробітників посольства в Кабулі, повідомив МЗС. Також Іспанія оголосила про початок евакуації співробітників посольства в Афганістані.

Норвегія та Данія оголосили, що закривають посольства в Кабулі та евакуюють співробітників.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану

Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.

Того ж дня "Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані. Невдовзі було взято Герат