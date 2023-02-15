Академія Путіна проведе курси для 6 тис. рашистів, які працюватимуть на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російські терористи знайшли спосіб отримати нових працівників для "адміністрацій" на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Кремль немає достатньої кількості колаборантів й тому почав програму підготовки “фахівців” для роботи у “місцевих” адміністраціях. Нічого в росіянах не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак, Москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками", - пишуть у Центрі.
Росіяни розпочали програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6 тис. осіб. Підготовкою займається російська академія народного господарства при президенті РФ, тобто академія імені Путіна.
"Очікується, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни, але до 20% окупанти все ж планують набрати з місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу", - зауважили у Центрі нацспротиву.
- 14 лютого у ЦНС також розповіли, як російська влада вигадує нові способи, щоб заохотити рашистів переїжджати на тимчасово окуповані території України.
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