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Головна війна з Росією Академія Путіна проведе курси для 6 тис. рашистів, які працюватимуть на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Академія Путіна проведе курси для 6 тис. рашистів, які працюватимуть на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

15 лютого, 2023 середа
04:22
війна з Росією Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький

Російські терористи знайшли спосіб отримати нових працівників для "адміністрацій" на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль немає достатньої кількості колаборантів й тому почав програму підготовки “фахівців” для роботи у “місцевих” адміністраціях. Нічого в росіянах не видає окупантів, як те, що місцеві відмовляються з ними співпрацювати. Відтак, Москві доводиться імітувати місцеве самоврядування на захоплених землях звезеними співробітниками", - пишуть у Центрі.

Росіяни розпочали програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6 тис. осіб. Підготовкою займається російська академія народного господарства при президенті РФ, тобто академія імені Путіна.

"Очікується, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни, але до 20% окупанти все ж планують набрати з місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу", - зауважили у Центрі нацспротиву.

  • 14 лютого у ЦНС також розповіли, як російська влада вигадує нові способи, щоб заохотити рашистів переїжджати на тимчасово окуповані території України.
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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