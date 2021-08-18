Активісти анонсували акцію на підтримку екснардепа Семенченка, який фігурує у трьох кримінальних справах
20 серпня Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на арешт колишнього народного депутата Семена Семенченка
Про це йдеться у сторінці події на Facebook.
"Справа Семенченка є прикладом фабрикування звинувачень, які використовують проти "незручних" для влади лідерів громадської думки. На Семена та його родину тиснуть. Забороняють побачення та погрожують, що не привозитимуть його в суд, а засідання будуть у форматі відеоконференції" - йдеться в повідомленнні.
Акція пройде під час розгляду судом скарги на арешт Семенченка - 20 серпня о 10:30.
Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
- 14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.
- 26 липня екснардепа знову відправили до СІЗО.
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