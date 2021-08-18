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Активісти анонсували акцію на підтримку екснардепа Семенченка, який фігурує у трьох кримінальних справах

18 серпня, 2021 середа
13:24
Суспільство Семен Семенченко

20 серпня Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на арешт колишнього народного депутата Семена Семенченка

Про це йдеться у сторінці події на Facebook.

"Справа Семенченка є прикладом фабрикування звинувачень, які використовують проти "незручних" для влади лідерів громадської думки. На Семена та його родину тиснуть. Забороняють побачення та погрожують, що не привозитимуть його в суд, а засідання будуть у форматі відеоконференції" - йдеться в повідомленнні.

Акція пройде під час розгляду судом скарги на арешт Семенченка - 20 серпня о 10:30.

Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

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суд
СІЗО
акція протесту
запобіжний захід
Семен Семенченко
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