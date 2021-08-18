Активісти анонсували акцію на підтримку екснардепа Семенченка, який фігурує у трьох кримінальних справах

Про це йдеться у сторінці події на Facebook.



"Справа Семенченка є прикладом фабрикування звинувачень, які використовують проти "незручних" для влади лідерів громадської думки. На Семена та його родину тиснуть. Забороняють побачення та погрожують, що не привозитимуть його в суд, а засідання будуть у форматі відеоконференції" - йдеться в повідомленнні.



Акція пройде під час розгляду судом скарги на арешт Семенченка - 20 серпня о 10:30.



Йому інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").

14 липня Семенченка перевели з СІЗО під домашній арешт.

26 липня екснардепа знову відправили до СІЗО.