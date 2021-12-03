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Активісти протестували проти фінансових махінацій

3 грудня, 2021 п'ятниця
16:36
Новини

Пікетувальники своїми діями хочуть привернути увагу правоохоронців, які б розібралися із незаконними діями фінансистів

Громадські активісти пікетували один із столичних офісних центрів. На їх переконання, за цією адресою заходиться компанія, яка ошукала людей за допомогою фінансових інструментів. Під обіцяну високу дохідність, через інтернет залучали гроші, при чому у валюті. А в результаті інвестори не побачили ні прибутку, ні вкладених коштів. В руках мітингарі тримали плакати “Зупинимо незаконний бізнес”, “Стоп! Афери на людях”, “Стоп свавіллю!”

“Схеми у цих шахраїв давно відпрацьовані. Це вимивання коштів у так званих інвесторів. Через обіцянки сплатити значні проценти. Але це не вклади, це начебто інвестиції. У якісь розробки, IT-проекти, зелені технології тощо. Це чистий обман”, - каже головний координатор громадянської компанії Віталій Черняховський.


“Вони порушують Закон, роблять недозволене. І за це потрібно відповідати” - додає учасниця акції Ольга

Одночасно пікетували ще одну будівлю. Активісти кажуть тут також знаходиться офіс цієї ж компанії, яка займається фінансовим шахрайством. У громадській організації кажуть — до них за допомогою звернулись люди, які у сумі втратили близько 30-ти мільйонів гривень. І це не межа, бо не всі розповіли про факт шахрайства. Мінімальна сума так званих інвестицій у цій компанії складала кілька тисяч доларів.

“Гра на біржі! У них одна срібна “ячейка” коштує 3 тисячі доларів, золота коштує 5 тисяч доларів. Люди останні кошти вкладали з надією отримати певний прибуток. Досить вже обкрадати людей, вони не отримують нічого та залишаються жебраками”, - каже учасник акції Павло.

Пікетувальники заявили, що своїми діями хочуть привернути увагу правоохоронців, які б розібралися із незаконними діями шахраїв. З представниками Національної поліції під час акції у мітингувальників інцидентів не було.

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