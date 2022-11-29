Активісти закликали КСУ розблокувати розгляд подання щодо закону про перейменування української православної церкви московського патріархату і закріплення у її назві фактичного підпорядкування Росії.

Як відомо, відповідна петиція до президента України теж набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Один з авторів закону про перейменування УПЦ МП, громадський діяч Олександр Бригинець нагадав, що закон про перейменування московської церкви був прийнятий ще чотири роки тому.

"Був прийнятий закон, за яким всі церкви, які мають свої центри у російській федерації, не можуть називатися "українськими". Відповідно, виходячи з цього закону, церква протягом кількох місяців мала би перейменуватися приблизно так: "російська православна церква в Україні", – пояснив він.

"Сьогодні, коли питання московської церкви стало як ніколи гостро, коли московської літаки бомбардують українську землю, коли московські ракети знищують українську інфраструктуру, а московська церква називається "українською" – це все одно, щоб збройні сили російської федерації назвали б українськими збройними силами. Це недопустимо", – підкреслив активіст.

Депутат Київради від "ЄС" Леонід Ємець підкреслив: "закон про Конституційний Суд визначає строки розгляду справи, якщо вона вже взята до провадження – два місяці. Два місяці – це два рази по тридцять днів. Скільки вже років розглядається ця справа? Майже чотири роки. Конституційний Суд грубо порушує Конституцію. Очевидно, робить це тому, що має на це якесь завдання", – зауважив депутат.

"Я певен, що Служба безпеки України має розслідувати підстави затягування вирішення цієї справи. Розслідувати мотиви, можливо там були якісь і корупційні чинники. Тому ми тут сьогодні, захищаючи інтереси української держави, захищаючи наше майбутнє, розуміючи, що через цю церкву російська ФСБ і російська пропаганда впливає на мізки українських громадян, вимагаємо від Конституційного Суду виконати Конституцію і закон. Інакше вони самі є порушниками і злочинцями", – зауважив Ємець.

Депутатка Київради від "ЄС" Дінара Габібуллаєва додала, що всі осередки російської пропаганди в Україні мають бути знешкоджені.

"Сьогодні Україна проходить дуже серйозний процес очищення. І це починається з перейменування вулиць, позбавлення від усього пострадянського, посткомуністичного. Ми сподіваємося, що саме це звернення Олександра Бригинця і депутатів Київської міської ради від "Європейської Солідарності" допоможе оговтатись Конституційному Суду і прийняти до уваги, що не варто чекати у той час, коли ракетами нищать наші міста", – наголосила вона.

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