Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Активісти та депутати від "Євросолідарності" вимагають від КСУ розблокувати закон про перейменування церкви моспатріархату

Активісти та депутати від "Євросолідарності" вимагають від КСУ розблокувати закон про перейменування церкви моспатріархату

29 листопада, 2022 вiвторок
14:06
Новини акція під стінами КСУ

Під стінами Конституційного Суду України відбулася акція на підтримку звернення народного депутата 7-го скликання Олександра Бригинця та депутатів Київради від "Європейської Солідарності" щодо перейменування церкви московського патріархату

Активісти закликали КСУ розблокувати розгляд подання щодо закону про перейменування української православної церкви московського патріархату і закріплення у її назві фактичного підпорядкування Росії.

Як відомо, відповідна петиція до президента України теж набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Один з авторів закону про перейменування УПЦ МП, громадський діяч Олександр Бригинець нагадав, що закон про перейменування московської церкви був прийнятий ще чотири роки тому.

"Був прийнятий закон, за яким всі церкви, які мають свої центри у російській федерації, не можуть називатися "українськими". Відповідно, виходячи з цього закону, церква протягом кількох місяців мала би перейменуватися приблизно так: "російська православна церква в Україні", – пояснив він.

"Сьогодні, коли питання московської церкви стало як ніколи гостро, коли московської літаки бомбардують українську землю, коли московські ракети знищують українську інфраструктуру, а московська церква називається "українською" – це все одно, щоб збройні сили російської федерації назвали б українськими збройними силами. Це недопустимо", – підкреслив активіст.

Депутат Київради від "ЄС" Леонід Ємець підкреслив: "закон про Конституційний Суд визначає строки розгляду справи, якщо вона вже взята до провадження – два місяці. Два місяці – це два рази по тридцять днів. Скільки вже років розглядається ця справа? Майже чотири роки. Конституційний Суд грубо порушує Конституцію. Очевидно, робить це тому, що має на це якесь завдання", – зауважив депутат.

"Я певен, що Служба безпеки України має розслідувати підстави затягування вирішення цієї справи. Розслідувати мотиви, можливо там були якісь і корупційні чинники. Тому ми тут сьогодні, захищаючи інтереси української держави, захищаючи наше майбутнє, розуміючи, що через цю церкву російська ФСБ і російська пропаганда впливає на мізки українських громадян, вимагаємо від Конституційного Суду виконати Конституцію і закон. Інакше вони самі є порушниками і злочинцями", – зауважив Ємець.

Депутатка Київради від "ЄС" Дінара Габібуллаєва додала, що всі осередки російської пропаганди в Україні мають бути знешкоджені.

"Сьогодні Україна проходить дуже серйозний процес очищення. І це починається з перейменування вулиць, позбавлення від усього пострадянського, посткомуністичного. Ми сподіваємося, що саме це звернення Олександра Бригинця і депутатів Київської міської ради від "Європейської Солідарності" допоможе оговтатись Конституційному Суду і прийняти до уваги, що не варто чекати у той час, коли ракетами нищать наші міста", – наголосила вона.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
28 листопада, 2022 понедiлок
ДБР здійснило обшуки на підприємствах "Київмедпрепарат" та "Артеріум" без належних документів та за надуманими підставами, - пресслужба
29 листопада, 2022 вiвторок
Apple та Google можуть заблокувати Twitter. У відповідь Маск обіцяє створити власний смартфон
Ердоган і Путін
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.4
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 листопада
15:05
на фото РСЗВ з Франції
До України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU
14:59
Маріуполь
Росіяни почали видаляти з онлайн-карт зруйновані ними будинки в Маріуполі
14:58
СБУ затримала в Балаклії колаборанта
Правоохоронці затримали колаборанта, який "курував" підприємців у Балаклії
14:49
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти позбавляють працівників ЗАЕС доступу на підприємство, - мер Енергодара Орлов
14:43
Кулеба
Угорщина заблокувала участь Кулеби в офіційній зустрічі голів МЗС країн НАТО
14:39
Туреччина
Голова МЗС Туреччини заявив, що війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом
14:33
Євген Пригожин
Загиблий в Україні громадянин Замбії був завербований в ПВК Вагнера
14:32
Ексклюзив
окупанти
Поля навколо Бахмута вкриті трупами російських військових, - капітан Нацгвардії Жорін
14:22
ДБР
ДБР затримало заступника мера Херсона, який співпрацював із окупантами
14:21
Чехія
У Чехії 49 людей звинуватили в публічній підтримці російської агресії проти України
14:20
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Малими групами з багатьох напрямків: росіяни змінили тактику штурмів, - керівник ВЦА Авдіївки
14:17
Казахстан кордон росіяни
Понад 400 тис. росіян втекли до Казахстану  з початку мобілізації
14:11
Катар домовився про багаторічний контракт на скраплений газ для Німеччини
14:11
Держдепартамент США
Санкції погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський проєкт – амбасадорка Брінк
14:10
Володимир Зеленський та Олександр Усик (ліворуч)
Зеленський зустрівся з Усиком, Шевченком та іншими амбасадорами United24
14:03
OPINION
Юрій Бутусов
Ми запалимо такі свічки, яких вистачить випалити ворогів назавжди
13:59
Окупанти вдарили по Донеччині з "градів", є загиблий
13:55
Ексклюзив
Каховка
Інформація про виведення військ РФ з Каховки та Нової Каховки не відповідає дійсності, - депутат Херсонської облради Хлань
13:53
Андрій Павелко
Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк
13:28
крейсер Chancellorsville
В Китаї заявили, що крейсер США незаконно вторгся у води КНР
13:26
Мелані Джолі
Після російських обстрілів енергоінфраструктури підтримка України з боку союзників лише посилилася, - голова МЗС Канади
13:10
РФ "зробила" російського шпигуна наркоторговцем, щоб витягти його з бразильської в'язниці, - The Insider
13:07
деокупаціїя Крим
Громадян Росії можуть примусово видворити з Криму після його деокупації, - представник Зеленського в АРК
12:50
Starlink
У Мінцифри заявили про намір придбати "велику партію із тисяч Starlink для України"
12:47
Драматичний театр Маріуполя
Окупанти намагаються прибрати залишки тіл з руїн драмтеатру в Маріуполі до "великого відновлення", - Андрющенко
12:36
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що НАТО не може допустити перемоги Путіна, бо це "зробить світ іще небезпечнішим"
12:35
БМП1
Словаччина передала Україні партію БМП1
12:31
ЗСУ, можливо, візьмуть Крим в оперативне оточення ще цього року, - військовий аналітик Гетьман
12:26
На Вінниччині через обстріли змушені перевезти всіх пацієнтів лікарні
12:21
Світло
В Умані склалася катастрофічна ситуація з електроенергією, на Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори, - мер
12:18
У коміксах DC з'явиться перший супергерой-українець
12:15
Дмитро Пєсков
У Кремлі знову пожалілися, що переговорам заважає "українська позиція"
12:04
ЧАЕС
Представники МАГАТЕ стали свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС
12:04
OPINION
Олег Манчура
Звук тисяч генераторів, що цієї осені лунає по всій Україні, — це пісня куркулів
11:57
Єнс Столтенберг
Глава НАТО закликав підтримати Україну в боротьбі з "жахливою зимою"
11:49
Ексклюзив
блекаут
Енергетична система України має певний запас міцності. Повного блекауту не буде, - аналітик центру DiXi Ніцович
11:42
електроенергія
Дефіцит потужності в Україні наразі складає 30%, - Укренерго
11:38
МЗС Литви
"Дайте танки Україні". Глава МЗС Литви звернувся до колег по НАТО
11:35
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
Деякі країни мають потрібну зброю, але не планують продавати її Україні в достатній кількості, - Кулеба
11:23
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Противник намагається з півдня Донеччини просунутися до Бахмута, - Згурець
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV