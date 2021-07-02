Активісти закликали Atlas Weekend не запрошувати на фестиваль російських артистів, які їздять до Лукашенка

Про це йдеться у заяві, поширеній "Детектором медіа".



"Громадські організації закликали організаторів Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі російського співака Валерія Меладзе, який відзначився виступами на приватних концертах для сім'ї та поплічників Лукашенка, а також інших російських артистів, які слугують авторитарному режиму", - йдеться у повідомленні.



Читайте також; "Ви танцювали на кістках білорусів". Меладзе й Брежнєва потрапили у скандал з виступом на вечірці сина Лукашенка



У заяві написано, що "це шкодить іміджу фестивалю та країни, яка зараз у питаннях демократичних перетворень є орієнтиром та прикладом для білоруського суспільства",

Зазначається, що цю заяву підтримали ГО "Детектор медіа", ГО "Інститут масової інформації", StopFake, Інформаційна кампанія "По той бік новин", Euromaidan Press, ГО "Інтерньюз Україна", ГО Фундація "Суспільність", Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb