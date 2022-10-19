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Актори "Спіймати Кайдаша" розповіли, чи можливе продовження серіалу

19 жовтня, 2022 середа
14:44
Таблоїд На фото: актори серіалу "Спіймати Кайдаша"

Актори, які виконали головні ролі в популярному українському серіалі "Спіймати Кайдаша", поділились, чи можлива поява другого сезону

Про це вони розповіли в інтервʼю "24 каналу".

Серіал "Спіймати Кайдаша", що вийшов у 2020 році, став одним з найпопулярніших серед українських глядачів. Серед шанувальників неодноразово виникало питання, чи матиме серіал продовження.

Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю, пожартувала, що Нечуй-Левицький нічого вже не напише. Сценаристка Наталка Ворожбит також не вірить в те, що Кайдаші помиряться і що можливий щасливий кінець історії. 

"Можливо, колись буде продовження, але не знаю, за яких обставин це може статися. Все залежатиме від Наталки. Ця історія була розрахована на 12 серій, Наталка чесно про це сказала. Як на мене, це краще, ніж "висмоктувати" 20 сезонів, постійно втрачати цікавість глядачів. Нехай це будуть 12 смачних серій", - зазначила Хижняк.

Тарас Цимбалюк, який виконав роль чоловіка Мотрі Карпа, каже, що хотів би продовження, адже сценарій серіалу далекий від Нечуя-Левицького і взяв класичний твір лише за основу.

"Проте наша шоуранерка Наталка Ворожбит вважає цю історію самодостатньою і каже, що, якщо її писати, це можна робити безмірно, тому що це особисте життя якоїсь сім’ї. І воно триває до самої смерті. Тут справді можна писати й писати, тому, якщо є якась історія, яка має популярність, яка "зайшла", мабуть, на цьому варто зупинитися. Щось в цьому є. Я дуже не люблю, коли класні якісь історії стають попсовими, втрачають рейтинг, шарм. Якщо не спала на думку якась дуже крута ідея, яка буде тотально відрізняти другий сезон від першого, то, мабуть, треба зупинитися", - поділився думками актор.

Виконавець ролі Лавріна Григорій Бакланов також хотів би продовження серіалу. Каже, що залюбки зіграв би знов свого персонажа.

"Раніше, коли нас запитували, чи буде продовження, у мене було питання: "А куди продовжувати?". Адже до 2022 року у нас, на жаль, нічого не змінювалося: було АТО, війна на Донбасі. Ця ситуація була в підвішеному стані. Зараз все змінилося. Оскільки перша частина охоплювала 10 років, то, мені здається, що й друга частина має охопити більше часу. Я б залюбки зіграв у такому кіно після перемоги. Щоб показати, що відбулося з Кайдашами, коли Лаврін пішов на війну, коли вона охопила всю країну, коли Україна перемогла і що відбувається далі", - додав Бакланов.

  • Заснований на повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" 12-серійний телесеріал "Спіймати Кайдаша", на відміну від літературного твору, розповідає про події у період 2000 - 2010-х років. 
  • Події телесеріалу розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року, протягом десятиріччя у часи незалежної України. Основні сюжетні лінії телесеріалу розгортаються навколо віковічної проблеми протистояння двох поколінь однієї родини: батьків та дітей. Сюжет телесеріалу повниться різними драматичними конфронтаціями між усіма членами родини, апогеєм конфлікту стає 2014 рік, коли сім'ю розділяє ще й ставлення до Майдану та війни на Сході України.

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