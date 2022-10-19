Про це вона заявила в інтервʼю журналістці Аліні Доротюк, яке вийшло на її YouTube-каналі.

Актриса Сопонару та журналістка Доротюк обговорили тему гейту, якого зазнали українці, які після початку повномасштабної війни Росії виїхали з України та не повертаються. Під час діалогу журналістка запитала: "Де Олег Винник?".

"Він десь пропав, кажуть, що він хворий. Ну, якщо хворий, то, звичайно, хай лікується. Але якщо ні – то це страшно", - сказала Сопонару.

У відповідь Аліна Доротюк припустила, що українці співаку цього не пробачать.

"Його тут усі так любили! Ну як так? Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним", - додала акторка.

У червні фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин припустив, що Винник може перебувати у Німеччині.

Питанням, де перебуває співак, цікавились і Маша Єфросиніна та Оля Полякова, і Іван Леньо з гурту Kozak System.

12 липня адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього.

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