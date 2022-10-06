Про це повідомляє BBC.

Актор Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю української операторки Галини Гатчинс, яку застрелив з реквізитної зброї на знімальному майданчику фільму "Раст".

Зйомки стрічки "Раст" продовжаться у січні наступного року, а Метью, вдівець Галини Гатчинс, стане виконавчим продюсером фільму. Конкретні умови мирової угоди, яку ще має затвердити суд, не розголошуються.

У судовому позові, поданому зокрема проти Болдвіна та продюсерів, йшлося про порушення галузевих стандартів.

У своїй заяві Метью Гатчинс сказав, що до нових зйомок будуть залучені "всі головні учасники", і це стане способом віддати данину останній роботі його покійної дружини.

"Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини", – заявив чоловік покійної. - Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком".

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" у 2021 роціАлек Болдвін поранив з вогнепальної зброї операторку Галину Гатчинс. Врятувати її не вдалося.

Пізніше актор заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета та не розуміє, яким чином бойовий патрон міг потрапити на знімальний майданчик.

Родина операторки Галини Гатчинс подала позов проти актора Алека Болдвіна.

У вересня 2022 року у прокуратурі повідомили, що можуть висунути Болдвіну обвинувачення у вбивстві Галини Гатчинс, що сталося на знімальному майданчику.

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