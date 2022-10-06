Алек Болдвін досяг мирової угоди з сімєю Галини Гатчинс
Детальні умови угоди не розголошуються, але стало відомо, що чоловік Галини Гатчинс стане виконавчим продюсером фільму "Раст"
Про це повідомляє BBC.
Актор Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю української операторки Галини Гатчинс, яку застрелив з реквізитної зброї на знімальному майданчику фільму "Раст".
Зйомки стрічки "Раст" продовжаться у січні наступного року, а Метью, вдівець Галини Гатчинс, стане виконавчим продюсером фільму. Конкретні умови мирової угоди, яку ще має затвердити суд, не розголошуються.
У судовому позові, поданому зокрема проти Болдвіна та продюсерів, йшлося про порушення галузевих стандартів.
У своїй заяві Метью Гатчинс сказав, що до нових зйомок будуть залучені "всі головні учасники", і це стане способом віддати данину останній роботі його покійної дружини.
"Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини", – заявив чоловік покійної. - Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком".
- На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" у 2021 роціАлек Болдвін поранив з вогнепальної зброї операторку Галину Гатчинс. Врятувати її не вдалося.
- Пізніше актор заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета та не розуміє, яким чином бойовий патрон міг потрапити на знімальний майданчик.
- Родина операторки Галини Гатчинс подала позов проти актора Алека Болдвіна.
- У вересня 2022 року у прокуратурі повідомили, що можуть висунути Болдвіну обвинувачення у вбивстві Галини Гатчинс, що сталося на знімальному майданчику.
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