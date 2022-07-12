Альфа-Банк припиняє кредитні канікули з 13 липня
Альфа-Банк Україна оголосив про завершення дії кредитних канікул, які тривали з 1 березня
Про це повідомив Альфа-Банк Україна.
"З 13 липня 2022 року клієнтам Альфа-Банку Україна необхідно вносити мінімальні щомісячні платежі як за кредитами, так і за кредитними картками", – йдеться на сайті банку.
У фінансовій установі зазначили, що не нараховують відсотки за кредитами для військовослужбовців.
Банк запровадив кредитні канілкули з 1 березня за всіма позиками і кредитними карками. Таким чином, його клієнти могли не плачувати щомісячні платежі за користування кредитом.
- Нагадаємо, Альфа-Банк змінює назву на Сенс Банк, щоб не асоціюватися з російським брендом. Частки у Альфа-банку Україна мають російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які перебувають під західними санкціями через повномасштабне вторгнення РФ до України.
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