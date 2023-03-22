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Алгоритм дій військових після поранення: в Україні запрацювала онлайн-платформа Правовий навігатор

22 березня, 2023 середа
23:23
війна з Росією

Для військових, які отримали поранення, в Україні почав діяти Правовий навігатор – онлайн-платформа, де зібрано відповіді на найпоширеніші запитання, з якими зіштовхуються воїни

Презентували Правовий навігатор 22 березня на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Онлайн-платформа, яку ініціював Правозахисний центр для військовослужбовців "Принцип", дає відповіді на  найпоширеніші запитання щодо наявної системи:

  • Як військовому отримати довідку про поранення?
  • Що робити для отримання матеріальної допомоги?
  • Як відбувається оформлення лікування за кордоном?
  • Куди скаржитися, якщо є сумніви у висновку військово-лікувальної комісії (ВЛК)?

"Головне, що ми хотіли добитися цим, щоб військовим була ясність, щоб у них не було істерики, коли їм хтось пояснює на словах, куди йти і які документи зібрати. Тому що людина це все має записати, це військова людина, вона поранена, вона вже все, що могла віддати, віддала державі", – розповів про ідею створення Правового навігатора співзасновник Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Масі Найєм.

Його колега, співзасновниця та голова "Принципу" Любов Галан додала, що робота над навігатором була дуже складною для багатьох юристів, які працюють із цією темою від 2014 року. Вона пояснила, що правова рамка і практика, яка регулює цю сферу, "надто неструнка, вона має дуже різні, навіть регіональні особливості", тому було нелегко виписати такий алгоритм для військовослужбовців, який буде простим і зрозумілим, відкидатиме зайві запитання й даватиме більше відповідей.

За її словами, перед запуском навігатора його розробники разом із юристами провели аналіз, аби з’ясувати, на яких етапах поранені військовослужбовці стикаються з найбільшою кількістю запитань.

Відтак виокремили 5 таких стадій: 

  1. Етап евакуації
  2. Лікування та довідка про обставини поранення
  3. Військово-лікарська комісія
  4. Лікування за кордоном
  5. Встановлення групи інвалідності.

"Я хочу сказати, що коли ми почали працювати з родинами військовослужбовців, пораненими, то зрозуміли, що, на жаль, є випадки того, що серед наших колег, юристів умовно з приватного ринку, існує зловживання цією потребою. Часто на ринку навіть найпростіший рапорт, який необхідний пораненому, може коштувати декілька тисяч гривень. Хоча це дуже простий документ, який можна фактично самостійно десь завантажити й самостійно написати", – додала Любов Галан.

Скористатися навігатором можна за посиланням https://navigator.pryncyp.com/ На онлайн-платформі є всі необхідні документи, які можна завантажити.

Любов Галан закликала користувачів до зворотного зв’язку, щоб доповнювати його новою інформацією.

"Правовий навігатор буде розвиватися. Він буде покривати більше тем, ніж зараз для поранених, він також буде мати в майбутньому інтерфейси загалом для військовослужбовців, ветеранів обов’язково і для важливої цільової групи - родин, які опікуються цими людьми і є дуже важливою групою, яку ми теж маємо підсилити", – наголосила вона.

Довідково.  "Принцип" – громадська організація, заснована 2023 року для правового захисту військовослужбовців, зокрема тих, хто отримав бойове поранення. Організація працює за напрямами: 

  • Правова просвіта військових, їхніх близьких про наявні механізми та можливості під час лікування отриманих в бою травм та реабілітації.

  • Аналітична робота для системних рішень у реформуванні взаємодії військового з державними органами.

  • Адвокація змін у співпраці з органами влади.

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