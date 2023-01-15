Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента.

Зазначається, що персональні санкції, серед яких блокування активів та позбавлення держнагород України, триватимуть 10 років.

До санкційного списку увійшли російські артисти Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Лариса Доліна, телеведуча та режисерка Жанна Бадоєва, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська та інші.

Окрім того, під санкції потрапила колишня українська телеведуча Діана Панченко, яка зараз знімає пропагандистські ролики для РФ на тимчасово окупованих територіях, а також російський воєнкор Семен Пегов.

З повним списком підсанкційних осіб можна ознайомитись за посиланням.

У суботу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти 119 російських артистів.

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