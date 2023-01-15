Аллегрова, Доліна, Кіркоров, Буйнов, Харатьян, Сосєдов. Указом Зеленського розширено санкції ще на 198 росіян
У неділю, 15 січня, Володимир Зеленський підписав указ №23/2023 про введення санкцій проти 198 російських пропагандистів та діячів культури
Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві президента.
Зазначається, що персональні санкції, серед яких блокування активів та позбавлення держнагород України, триватимуть 10 років.
До санкційного списку увійшли російські артисти Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Лариса Доліна, телеведуча та режисерка Жанна Бадоєва, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська та інші.
Окрім того, під санкції потрапила колишня українська телеведуча Діана Панченко, яка зараз знімає пропагандистські ролики для РФ на тимчасово окупованих територіях, а також російський воєнкор Семен Пегов.
З повним списком підсанкційних осіб можна ознайомитись за посиланням.
- У суботу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти 119 російських артистів.
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