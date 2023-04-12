Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Альона Гусєва на форумі PRNext-2023: секрети успіху брендів в соцмережах

Альона Гусєва на форумі PRNext-2023: секрети успіху брендів в соцмережах

12 квітня, 2023 середа
15:21
Новини

Експертка з соцмереж Альона Гусєва взяла участь у головному піар-форумі країни PRNext-2023, який цьогоріч пройшов ребрендинг. Її виступ вразив учасників своєю змістовністю і структурованістю

Спеціалістка, консультантка та лекторка із персонального брендингу та міжнародного піару й комунікацій Альона Гусєва закривала «конференційну» частину форуму доповіддю про тренди соцмереж. У своєму виступі вона озвучила фундаментальні ідеї щодо того, як успішно розвивати професійні акаунти у соцмережах.

Альона Гусєва зазначила, що першочергово треба вибудувати правильні стосунки зі своєю авдиторією, пропонуючи їй якісне розв'язання проблем. При цьому варто враховувати алгоритми конкретної соцмережі, які часто важать більше за зміст. Отже, акаунти слід вести системно.
 
Важливим є стійке позиціонування бренду, усвідомлення власного «Я» та відкритість перед фоловерами. Потрібно зважати на те, що бренд будує свою репутацію в соцмережах, виходячи із власного офлайн-досвіду, тож варто розповідати свою історію, спираючись на діяльність у реальному житті.
 
Корисними у побудові бренду можуть стати колаборації із сильнішими конкурентами зі своєї або дотичної сфери, а також пошук неочевидних помічників, таких як, наприклад, штучний інтелект.
 
Чіткість ціннісних орієнтирів компанії допоможе знайти оточення зі схожими цінностями та проблематикою, яке може стати хорошим помічником в промоції бренду через репости, розповіді, прямі ефіри тощо.

Базовим принципом, як зазначає Альона, є також розуміння пріоритетності побудови бренда, а не створення унікальної торгової пропозиції. Тобто потрібно не продавати, а допомагати людям – контент має бути насамперед, корисним користувачеві. Він може бути у форматі коротких відео, фотогалерей (каруселі) тощо. Аби знайти правильний формат, потрібно аналізувати статистику (збереження і шери важливіші за кількість коментарів) і тестувати нові форми подання контенту, якщо якісь наявні не працюють.  
 
Сильні акаунти мають високий рівень залученості. Для цього треба мотивувати фоловерів створювати власний контент, котрий буде пов’язаний із вашим брендом. Це може бути, наприклад, позначення вашої сторінки у розповідях про ваш товар. Такий контент варто репостити на свій акаунт.
 
Потрібно пам’ятати, що кожна соцмережа любить, коли використовують її внутрішні інструменти, такі як створення відео в Instagram, опитувань в Twitter, рекламний кабінет у Facebook тощо. Також соцмережі надають пріоритет внутрішньому контенту, тобто матеріалу без лінків на сторонні сервіси або сайти.
 
Для просування в соцмережах архіважливо ретельно слідкувати за нововведеннями, адже бути одним із перших їхніх випробувачів —  це отримати прихильність соцмережі. Треба постійно тестувати різні підходи: платну рекламу, соціальну активність на акаунті, підкасти, прямі ефіри тощо.
 
Окрім цього, Альона радить дружити брендами та ситуативами (як це було, наприклад, після новин про "бавовну" на військовому аеродромі в окупованому Криму в Новофедорівці). Тоді українські бренди об’єдналися, "бронюючи" місця для своїх вивісок на фото "Ластівчиного гнізда" в Ялті.
 
Також обов’язковим є збільшення частки візуального контенту в соцмережах. Альона підкреслює, що візуал — це "новий король, нова чорна сукня", бо в умовах швидкого скролінгу за короткий час допомагає захопити увагу користувача.

Нагадаємо, 31 березня відбувся форум PRNext-2023, який прикував увагу близько 3 тисяч глядачів у прямому ефірі. PRNext – нова назва Міжнародного PR-Фестивалю, проєкту з 20-річною історією, який цього року пройшов ребрендинг.

Під час заходу провідні представники бізнесу, фахівці з піару, маркетингу, управління репутацією поділилися своїм досвідом з учасниками форуму. Також серед тих, хто взяв участь у збиранні коштів для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, було визначено переможця незвичайного сувеніра – відстріляного "Стінгера", з якого було знищено російський гелікоптер.

Суспільство
Читайте також:
Автор Євген Магда
12 квітня, 2023 середа
Про інтригу українсько-польських взаємин
Пентагон
11 квітня, 2023 вiвторок
Користувач Discord, який злив секретні документи Пентагону, може бути дитиною, - АР
11 квітня, 2023 вiвторок
Американська розвідка "скромно" оцінює український контрнаступ, - WP
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
16:28
Джо Байден
Житель Ірландії знайшов на вулиці документ із конфіденційними даними про візит Байдена: поліція почала розслідування
16:25
суд
В Україні судитимуть депутата від забороненої ОПЗЖ, який вказав окупантам шлях на Ізюм
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
пенсійне посвідчення пенсія
Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому не дзвонить Сі Цзиньпін
15:55
Злив секретних документів це провокація кадебіста Путіна, щоб зірвати західну допомогу Україні – Порошенко
15:52
Ексклюзив
окупанти
На території Новокаховської громади перебуває велика кількість особового складу армії РФ, - мер Коваленко
15:52
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Якщо світ піде на перемир'я з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, — Данілов
15:40
У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald's, - росЗМІ
15:35
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
15:20
У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян
15:10
Обстіл Харківщини
Ворог на Харківщині обстріляв селище Дворічна: двоє цивільних у важкому стані
15:04
дощ
У Чистий четвер в Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 13 квітня від Наталки Діденко
15:00
Аналітика
Еммануель Макрон
Східна Європа не погоджується з Макроном і хоче посилення співпраці із США, - Politico
14:59
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
14:55
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін закликав армію Китаю покращити рівень підготовки й реальні бойові можливості
14:39
Російського генерала судитимуть за штурм Азовсталі та наказ обстрілювати мирних жителів Донеччини
14:38
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини зі ствольної артилерії
14:25
Оновлено
Кулеба
Україна закликала Гаагу, ООН і Червоний Хрест покарати Росію за жорстоку страту військового ЗСУ
14:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Війна не закінчилася. Ми є завдяки людям зі зброєю
13:55
Дмитро Пєсков
У Путіна прокоментували відео страти українського військового
13:53
обстріл Херсонщини
Окупанти прицільно вдарили по житлових будинках на Херсонщині: подробиці
13:44
на фото: ракета
Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією, аби придбати санкційне ракетне паливо, - Politico
13:43
У білоруському Гомелі помітили ешелон із військовою технікою, знятою зі зберігання
13:25
Пентагон
Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього "витоку", - CBS
13:19
Ексклюзив
російські війська окупанти
Оборона росіян на Луганщині не найнадійніша, - військовий експерт Коваленко
13:16
Оновлено
НАТО
Витік документів Пентагону: в Україні діють спецпризначенці НАТО, зокрема 50 британців
13:14
Оновлено
СБУ
Відео страти українського військового: СБУ відкрила справу, а в Міноборони просять утриматись від припущень щодо його особи
13:04
На Хмельниччині затримали піарника Медведчука
На Хмельниччині затримали піарника Медведчука, який закликав до "поділу" України
12:57
Окупанти, ЗАЕС
Окупанти розглядають сценарій евакуації із ЗАЕС
12:50
Марченко і Медведчук
Велика Британія ввела нові санкції проти родичів російських олігархів та Оксани Марченко
12:48
Володимир Зеленський
Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн
12:31
малюнок, діти
Окупанти вивезли на примусове "лікування" понад 100 тис. дітей зі сходу України
12:17
заарештували командира роти, який брав хабарі
На Вінниччині заарештували командира роти, який брав хабарі за надання військовим відпусток
12:12
церква віра
До ПЦУ приєдналися ще дві парафії УПЦ МП Житомирської області
12:07
винищувач F-16
У Повітряних силах припускають, що за штурвал F-16 в Україні можуть сісти іноземці
12:04
Ексклюзив
Сергій Фурса
"Жахливий популізм": інвестбанкір Фурса про законопроєкт щодо повернення доплат військовим
12:03
Франція
Франція блокує рішення ЄС щодо фінансування боєприпасів для України, - PAP
12:03
OPINION
Михайло Басараб
Грузини знову вийдуть на вулиці
11:51
Урмас Рейнсалу
"Не може бути мови про діалог". Глава МЗС Естонії відреагував на відео з жорстокою стратою українського військового
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV