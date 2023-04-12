Спеціалістка, консультантка та лекторка із персонального брендингу та міжнародного піару й комунікацій Альона Гусєва закривала «конференційну» частину форуму доповіддю про тренди соцмереж. У своєму виступі вона озвучила фундаментальні ідеї щодо того, як успішно розвивати професійні акаунти у соцмережах.



Альона Гусєва зазначила, що першочергово треба вибудувати правильні стосунки зі своєю авдиторією, пропонуючи їй якісне розв'язання проблем. При цьому варто враховувати алгоритми конкретної соцмережі, які часто важать більше за зміст. Отже, акаунти слід вести системно.



Важливим є стійке позиціонування бренду, усвідомлення власного «Я» та відкритість перед фоловерами. Потрібно зважати на те, що бренд будує свою репутацію в соцмережах, виходячи із власного офлайн-досвіду, тож варто розповідати свою історію, спираючись на діяльність у реальному житті.



Корисними у побудові бренду можуть стати колаборації із сильнішими конкурентами зі своєї або дотичної сфери, а також пошук неочевидних помічників, таких як, наприклад, штучний інтелект.



Чіткість ціннісних орієнтирів компанії допоможе знайти оточення зі схожими цінностями та проблематикою, яке може стати хорошим помічником в промоції бренду через репости, розповіді, прямі ефіри тощо.



Базовим принципом, як зазначає Альона, є також розуміння пріоритетності побудови бренда, а не створення унікальної торгової пропозиції. Тобто потрібно не продавати, а допомагати людям – контент має бути насамперед, корисним користувачеві. Він може бути у форматі коротких відео, фотогалерей (каруселі) тощо. Аби знайти правильний формат, потрібно аналізувати статистику (збереження і шери важливіші за кількість коментарів) і тестувати нові форми подання контенту, якщо якісь наявні не працюють.



Сильні акаунти мають високий рівень залученості. Для цього треба мотивувати фоловерів створювати власний контент, котрий буде пов’язаний із вашим брендом. Це може бути, наприклад, позначення вашої сторінки у розповідях про ваш товар. Такий контент варто репостити на свій акаунт.



Потрібно пам’ятати, що кожна соцмережа любить, коли використовують її внутрішні інструменти, такі як створення відео в Instagram, опитувань в Twitter, рекламний кабінет у Facebook тощо. Також соцмережі надають пріоритет внутрішньому контенту, тобто матеріалу без лінків на сторонні сервіси або сайти.



Для просування в соцмережах архіважливо ретельно слідкувати за нововведеннями, адже бути одним із перших їхніх випробувачів — це отримати прихильність соцмережі. Треба постійно тестувати різні підходи: платну рекламу, соціальну активність на акаунті, підкасти, прямі ефіри тощо.



Окрім цього, Альона радить дружити брендами та ситуативами (як це було, наприклад, після новин про "бавовну" на військовому аеродромі в окупованому Криму в Новофедорівці). Тоді українські бренди об’єдналися, "бронюючи" місця для своїх вивісок на фото "Ластівчиного гнізда" в Ялті.



Також обов’язковим є збільшення частки візуального контенту в соцмережах. Альона підкреслює, що візуал — це "новий король, нова чорна сукня", бо в умовах швидкого скролінгу за короткий час допомагає захопити увагу користувача.

Нагадаємо, 31 березня відбувся форум PRNext-2023, який прикував увагу близько 3 тисяч глядачів у прямому ефірі. PRNext – нова назва Міжнародного PR-Фестивалю, проєкту з 20-річною історією, який цього року пройшов ребрендинг.

Під час заходу провідні представники бізнесу, фахівці з піару, маркетингу, управління репутацією поділилися своїм досвідом з учасниками форуму. Також серед тих, хто взяв участь у збиранні коштів для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, було визначено переможця незвичайного сувеніра – відстріляного "Стінгера", з якого було знищено російський гелікоптер.