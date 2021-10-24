Америка зарахувала росіян до "бездомних національностей"

Цей статус отримують громадяни тих країн, в яких у Сполучених Штатів немає консульського представництва, передає Еспресо.TV.



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Таким чином росіяни опинилися на одному щаблі з Іраном, Кубою, Лівією, Сирією, Сомалі та іншими подібними країнами.







Росіяни можуть подавати заяви на отримання американських віз через посольство США у Варшаві, зазначено у керівництві.





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