Америка зарахувала росіян до "бездомних національностей"
В своєму керівництві з видачі віз Держдепартамент США зарахував громадян Росії до категорії "бездомні національності"
Цей статус отримують громадяни тих країн, в яких у Сполучених Штатів немає консульського представництва, передає Еспресо.TV.
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Таким чином росіяни опинилися на одному щаблі з Іраном, Кубою, Лівією, Сирією, Сомалі та іншими подібними країнами.
Росіяни можуть подавати заяви на отримання американських віз через посольство США у Варшаві, зазначено у керівництві.
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