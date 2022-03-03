Американська фундація Getty назвала російську агресію "трагедією монументального масштабу"

Американська фундація Getty, що займається дослідженням, збереженням та пропагуванням культури опублікувала заяву, де засудила російську агресію на території України, інформує Еспресо TV.

"Новини свідчать, що поруч з багатьма іншими звірствами, які в останні дні путінська війна коїть в Україні, збройні сили РФ почали знищувати українську культурну спадщину… – сказано в заяві. – Ми солідарні з нашими українськими колегами. Захист і збереження культурної спадщини – це ключова риса цивілізованого суспільства. В Україні відбувається зараз трагедія монументального масштабу ".

Як прокоментував львівський мистецтвознавець Назар Козак, який три роки тому став першим дослідником історії мистецтва з України в межах дослідницької програми фундації (а вона діє від 1986 року), заява саме цієї інституції є важливою через те, що на неї орієнтується чимало поважних культурницьких інституцій не тільки в Америці, а й у світі.

"Коли почалося російське вторгнення, я письмово звернувся до всіх моїх знайомих та приятелів за межами України, – каже Назар Козак, -- зокрема до моїх колег у Фундації Getty. Чому їхня заява важлива? Бо вона є орієнтиром для інших культурницьких інституцій Америки та світу підготувати схожі заяви-засудження, інформувати громадян своєї країни, творити резонанс і – відповідно -- тиснути на політичних керівників своєї країни посилювати санкції та допомагати Україні ".

Крім Getty, російську агресію також засудила САА ( College Art Association/ Коледж Арт Асоціейшн). Заснована у 1911 році, ця організація є найдавнішою і найбільшою мистецькою громадською організацією в Америці, яка об’єднує близько 10 тисяч істориків мистецтва та митців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb