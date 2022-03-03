Американська фундація Getty назвала російську агресію "трагедією монументального масштабу"
Думка однієї з найавторитетніших і найбагатших приватних культурницьких інституцій у світі є орієнтиром для багатьох схожих організацій в Америці та світі.
Американська фундація Getty, що займається дослідженням, збереженням та пропагуванням культури опублікувала заяву, де засудила російську агресію на території України, інформує Еспресо TV.
"Новини свідчать, що поруч з багатьма іншими звірствами, які в останні дні путінська війна коїть в Україні, збройні сили РФ почали знищувати українську культурну спадщину… – сказано в заяві. – Ми солідарні з нашими українськими колегами. Захист і збереження культурної спадщини – це ключова риса цивілізованого суспільства. В Україні відбувається зараз трагедія монументального масштабу ".
Як прокоментував львівський мистецтвознавець Назар Козак, який три роки тому став першим дослідником історії мистецтва з України в межах дослідницької програми фундації (а вона діє від 1986 року), заява саме цієї інституції є важливою через те, що на неї орієнтується чимало поважних культурницьких інституцій не тільки в Америці, а й у світі.
"Коли почалося російське вторгнення, я письмово звернувся до всіх моїх знайомих та приятелів за межами України, – каже Назар Козак, -- зокрема до моїх колег у Фундації Getty. Чому їхня заява важлива? Бо вона є орієнтиром для інших культурницьких інституцій Америки та світу підготувати схожі заяви-засудження, інформувати громадян своєї країни, творити резонанс і – відповідно -- тиснути на політичних керівників своєї країни посилювати санкції та допомагати Україні ".
Крім Getty, російську агресію також засудила САА ( College Art Association/ Коледж Арт Асоціейшн). Заснована у 1911 році, ця організація є найдавнішою і найбільшою мистецькою громадською організацією в Америці, яка об’єднує близько 10 тисяч істориків мистецтва та митців.
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