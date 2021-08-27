Американська компанія не закуповуватиме двигуни для космічних ракет у Росії

Про це заявив гендиректор компанії Тоні Брюно, передає The Verge.

Компанія у середині десятиліття остаточно відмовиться від використання ракети-носія Atlas V, перший ступінь якої оснащено російським двигуном РД-180, замінивши її новою - Vulcan. Доти ULA планує здійснити ще 29 місій з використанням Atlas V.

Брюно зазначив, що нині три або чотири двигуни типу РД-180 встановлені на ракетах Atlas V для майбутніх місій, решта - на складах.



Коли РФ окупувала Крим і частину Донбасу, Конгрес США заборонили ВПС країни запускати свої супутники на Atlas V і постановили припинити запуски в інтересах Пентагону до 2022 року. Atlas V довгий час вважалися найнадійнішими, але перевищували за ціною запуску ті ж SpaceX Ілона Маска. Запуск ракети Маска Falcon 9 обходиться у близько $62 млн, а запуск Atlas V — у $100 млн (до зниження вартості — $187 млн).