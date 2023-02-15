Про це пишуть росЗМІ.

У пресслужбі Мінпромторгу РФ пояснили, що компанія поінформувала про зупинення постачання таблеток "Віагра" у 2022 році.

У відомстві зазначили, що силденафіл, який є діючою речовиною в американському препараті, не виробляють у Росії, проте створити технологічну можливість виробництва препаратів із такою самою діючою речовиною можна. Повний цикл виробництва включатиме синтез фармацевтичної субстанції.

"Для забезпечення локального виробництва в рамках державної програми "Розвиток фармацевтичної та медичної промисловості" було підтримано проєкт з організації та проведення клінічних досліджень препарату МНН силденафіл у лікарській формі таблетки", - сказали в пресслужбі відомства.

Натомість у МОЗ РФ заявили, що в аптеках можна знайти інші зарубіжні аналоги. Також там закликали громадян купувати препарати для підсилення потенції лише за рецептом лікаря.