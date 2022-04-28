Американська організація Halifax International Security Forum подарує Україні супутники дистанційного зондування Землі
Некомерційна американська організація Halifax International Security Forum подарує Україні супутникове угруповання для дистанційного зондування Землі
Про це повідомляє dev.ua.
За попередніми даними, некомерційна організація Halifax International Security Forum розпочала збір фінансів для виготовлення та передачі Україні супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).
Мета - $10 млн "для купівлі Україною власного спеціалізованого угруповання з кількома супутниками високого дозволу, які зареєстровані під українським прапором".
Стало відомо, що збором коштів займається Фонд перемоги України, який був спеціально створений Halifax International Security Forum.
Halifax вважає, що, незважаючи на допомогу від США та комерційних супутникових операторів, Україні було б зручніше та вигідніше з точки зору безпеки мати власне угруповання.
"Це дозволило б Україні відслідковувати все: від пересування російських солдатів до визначення шляхів евакуації для мільйонів біженців", - коментують в Halifax.
Виробником супутників уже призначено аргентинську компанію Satellogic.
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