Про це він сказав на Лондонській конференції з питань відновлення інфраструктури України.

"Сьогодні, коли Україна потребує інвестицій і коли їм потрібна підтримка, немає часу озиратись назад. Я скажу вам, чому. А тому, що все те, що ми робимо зараз – це змінить хід історії, а ми повинні бути на правильному боці історії", - заявив мільярдер.

Він наголосив, що світ продовжує спостерігати за тим, що відбувається в Україні, і дозволяє відбуватись тим жахіттям, які чинить армія РФ.

За його словами, від України вимагають провадити війну так, щоби ніхто зі Заходу не був змушений безпосередньо взяти у ній участь.

"Я дякую кожному за все, що він робить, щоби підтримати Україну. Але я маю визнати: були часи, коли ми були малодушними. Ми допомагали, але ми були повільними. А були й такі часи, коли ми були нерішучими. Ми не забезпечуємо Україну всім необхідним для перемоги в цій війні. І, що ще гірше, ми просимо Україну провадити цю війну так, як ми самі не стали би воювати. То чому ми стримуємось?" - наголосив Баффет.

"Дехто чинить так, виходячи зі страху. Але я скажу вам: ніхто і ніколи не боровся би і не перемагав би, якби боявся наслідків своєї боротьби", - додав він.

Результати конференції з відновлення у Лондоні

21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Найбільшу частку фінансової допомоги Україні взяв на себе Євросоюз, який планує виділити Україні €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

З-поміж окремих країн найбільше долучились Велика Британія та США. 21 червня Лондон оголосив "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд, яку буде надано впродовж трьох років. У Вашингтоні запевнили, що нададуть Україні $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.

Також про суттєву допомогу запевнили й інші держави. ФРН обіцяла надати Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році. Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро. Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також уряд України підписав меморандум з Європейським інвестиційним банком про співпрацю в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн. Окрім цього Україна отримає $500 млн від Світового банку на виплати бюджетникам та 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку енергетики.