Про це він сказав на Лондонській конференції з питань відновлення інфраструктури України.

"Сьогодні ми не можемо дозволити Росії змінити історію. Росія створила найбільшу у світі гуманітарну кризу за все моє життя. Вони відповідальні за страту тисяч цивільних осіб, вони крадуть дітей, вони ґвалтують жінок різного віку. Це факти. І Росія повинна бути притягнута до відповідальності", - наголосив Баффетт.

За його словами, метою конференції є не лише інвестиції, а й прийняття рішень, які наблизять перемогу України.

"За все моє життя я ніколи не бачив такого чіткого розмежування між добром і злом. І коли перемога прийде в Україну, вона також настане і для всіх нас", - сказав мільярдер.

Він наголосив, що українські військові не повинні гинути у війні, якої не починали.

"Чотири дні тому я був із українською 68-ю армійською бригадою на передовій. Під час контрнаступу я провів час зі старшим сержантом Андре Хонсентроттом. За два тижні до цього наступу його син воював у тій самій бригаді і загинув. Андре Хонсентротт поховав свого сина. Жоден батько не повинен бачити смерть свого сина на полі бою. А особливо у війні, яку вони не починали та якої вони не хотіли", - розповів Баффетт.

Варто зазначити, що Баффетт періодично відвідує Україну. Минулого року він передав для потреб ЗСУ майже $3 млн.

Результати конференції з відновлення у Лондоні

21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Найбільшу частку фінансової допомоги Україні взяв на себе Євросоюз, який планує виділити Україні €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

З-поміж окремих країн найбільше долучились Велика Британія та США. 21 червня Лондон оголосив "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд, яку буде надано впродовж трьох років. У Вашингтоні запевнили, що нададуть Україні $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.

Також про суттєву допомогу запевнили й інші держави. ФРН обіцяла надати Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році. Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро. Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також уряд України підписав меморандум з Європейським інвестиційним банком про співпрацю в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн. Окрім цього Україна отримає $500 млн від Світового банку на виплати бюджетникам та 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку енергетики.