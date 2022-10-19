Відповідні фото зʼявились в Instagram музиканта.

Американський поп-виконавець та актор Колсон Бейкер покрасувався на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч у сережках українського бренду POCHE. До свого ніжно-рожевого костюму музикант обрав сережки з колекції Carabine такого ж ніжно-рожевого кольору.

Прикраси, створені у вигляді ланок ланцюга, виконані з напівдорогоцінного металу та вкриті рожевою емаллю. Вартість такої пари становить понад 13 тис. грн.

Колекцію Carabine представили у 2021 році. Прикраси від українців POCHE вже обирали для своїх образів Джої Кінг, Кеті Перрі, Олівія Родріго та інші знаменитості.

POCHE підтримують українських захисників. З кожної покупки вони перераховують 15% у фонд "Повернись живим".

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.