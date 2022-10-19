Американський співак Machine Gun Kelly вийшов на червону доріжку в прикрасах українського бренду
Музикант та актор горрору "Пташиний короб" Колсон Бейкер, відомий також як Machine Gun Kelly, обрав для церемонії міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч сережки українського бренду POCHE
Відповідні фото зʼявились в Instagram музиканта.
Американський поп-виконавець та актор Колсон Бейкер покрасувався на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч у сережках українського бренду POCHE. До свого ніжно-рожевого костюму музикант обрав сережки з колекції Carabine такого ж ніжно-рожевого кольору.
Прикраси, створені у вигляді ланок ланцюга, виконані з напівдорогоцінного металу та вкриті рожевою емаллю. Вартість такої пари становить понад 13 тис. грн.
Колекцію Carabine представили у 2021 році. Прикраси від українців POCHE вже обирали для своїх образів Джої Кінг, Кеті Перрі, Олівія Родріго та інші знаменитості.
POCHE підтримують українських захисників. З кожної покупки вони перераховують 15% у фонд "Повернись живим".
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