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Американський співак Machine Gun Kelly вийшов на червону доріжку в прикрасах українського бренду

19 жовтня, 2022 середа
17:13
Таблоїд На фото: музикант та актор Колсон Бейкер

Музикант та актор горрору "Пташиний короб" Колсон Бейкер, відомий також як Machine Gun Kelly, обрав для церемонії міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч сережки українського бренду POCHE

Відповідні фото зʼявились в Instagram музиканта.

Американський поп-виконавець та актор Колсон Бейкер покрасувався на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч у сережках українського бренду POCHE. До свого ніжно-рожевого костюму музикант обрав сережки з колекції Carabine такого ж ніжно-рожевого кольору.

Прикраси, створені у вигляді ланок ланцюга, виконані з напівдорогоцінного металу та вкриті рожевою емаллю. Вартість такої пари становить понад 13 тис. грн.

Колекцію Carabine представили у 2021 році. Прикраси від українців POCHE вже обирали для своїх образів Джої Кінг, Кеті Перрі, Олівія Родріго та інші знаменитості.

POCHE підтримують українських захисників. З кожної покупки вони перераховують 15% у фонд "Повернись живим".

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