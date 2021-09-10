Американського посла в Москві викликали до МЗС через нібито "втручання США у вибори" до Держдуми
Посла США в Москві Джона Саллівана 10 вересня викликали до Міністерства закордонних справ Росії щодо нібито "втручання США у вибори" до Держдуми РФ
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У МЗС Росії повідомили, що Салліван зустрівся із заступником міністра Сергієм Рябковим, і йому повідомили, що Москва має "неспростовні докази порушення законодавства американськими цифровими компаніями в контексті підготовки і проведення" виборів до Держдуми.
Там додали, що таке "втручання є неприйнятним".
Державні інформаційні агентства РФ повідомили, що Салліван перебував у міністерстві 20 хвилин.
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