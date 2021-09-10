Американського посла в Москві викликали до МЗС через нібито "втручання США у вибори" до Держдуми

Про це повідомляє Радіо Свобода.



У МЗС Росії повідомили, що Салліван зустрівся із заступником міністра Сергієм Рябковим, і йому повідомили, що Москва має "неспростовні докази порушення законодавства американськими цифровими компаніями в контексті підготовки і проведення" виборів до Держдуми.

Там додали, що таке "втручання є неприйнятним".

Державні інформаційні агентства РФ повідомили, що Салліван перебував у міністерстві 20 хвилин.