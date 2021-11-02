АМКУ дослідить дотримання конкуренції під час аукціону з приватизації заводу "Більшовик"
Антимонопольний комітет України дослідить дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час аукціону з приватизації заводу "Більшовик"
Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Згідно з повідомленням, Комітет за власною ініціативою розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакета акцій Першого київського машинобудівного заводу.
"Під час дослідження Комітет перевірить наведені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону", - йдеться у повідомленні.
У пресслужі нагадали, що аукціон з приватизації заводу відбувся за участі трьох учасників. Остаточна ціна об'єкта під час аукціону збільшилася на 40 млн грн, що становить лише два кроки учасників (один крок - 20 млн грн).
- Нагадаємо, 27 жовтня Київський завод "Більшовик", який став першим об'єктом великої приватизації, продали на аукціоні за 1,4 млрд грн.
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