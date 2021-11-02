АМКУ дослідить дотримання конкуренції під час аукціону з приватизації заводу "Більшовик"

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ).



Згідно з повідомленням, Комітет за власною ініціативою розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакета акцій Першого київського машинобудівного заводу.



"Під час дослідження Комітет перевірить наведені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону", - йдеться у повідомленні.



У пресслужі нагадали, що аукціон з приватизації заводу відбувся за участі трьох учасників. Остаточна ціна об'єкта під час аукціону збільшилася на 40 млн грн, що становить лише два кроки учасників (один крок - 20 млн грн).

Нагадаємо, 27 жовтня Київський завод "Більшовик", який став першим об'єктом великої приватизації, продали на аукціоні за 1,4 млрд грн.