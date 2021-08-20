АМКУ дозволив казахській фінтек-компанії придбати платіжну систему Portmone
Антимонопольний комітет дозволив казахській фінтек-компанії Kaspi.kz придбати платіжну систему Portmone
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Згідно з повідомленням, Комітет дозволив казахській компанії Kaspi Pay придбати акції компанії Budus Investments Limited (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.
Крім того, АМКУ дозволив громадянину України заступнику голови правління компанії Kaspi.kz призначення на посаду директора компанії "Портмоне Онлайн".
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