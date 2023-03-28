Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Amnesty International: російська війна в Україні викрила подвійні стандарти Заходу

Amnesty International: російська війна в Україні викрила подвійні стандарти Заходу

28 березня, 2023 вiвторок
12:55
Світ Amnesty International

Російське вторгнення в Україну та численні воєнні злочини РФ викрили лицемірство західних держав, які реагують на агресію

Про це ідеться у щорічній доповіді Amnesty International про права людини.

Фахівці організації вважають, що хоча відповідь на злочини РФ в Україні з боку міжнародної спільноти була сильною і швидкою, Захід продемонстрував "кричуще лицемірство та подвійні стандарти". Ідеться, зокрема, про відсутність реакції щодо серйозних порушень із боку деяких їхніх союзників.

"Держави не можуть в одну хвилину критикувати порушення прав людини, а наступної миті потурати подібним порушенням в інших країнах лише тому, що на карту поставлені їхні інтереси. Це несумлінно та підриває всю структуру універсальних прав людини," - заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар.

За словами Калламар, така жорстка реакція, котру світ продемонстрував щодо російської війни в Україні має стати прикладом боротьби з іншими порушеннями прав людини. Зокрема, в організації вказали, що у той час, як країни-члени ЄС відкрили свої кордони для українських біженців, багато з них "тримали двері зачиненими" для тих, хто рятувався від війни і репресій у Сирії, Афганістані й Лівії.

"Якби система спрацювала, щоб притягнути Росію до відповідальності за її задокументовані злочини в Чечні та Сирії, тисячі життів могли б бути врятовані тоді і зараз, в Україні та в інших місцях. Натомість ми маємо більше страждань і спустошення," - заявили в Amnesty International.

  • Неурядова організація Amnesty International була залучена у кілька скандалів, пов'язаних із необережними висловлюваннями щодо російської війни в Україні. Зокрема 4 серпня Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. 
  • 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
  • Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.

Новини
Україна
війна з Росією
Читайте також:
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
27 березня, 2023 понедiлок
У МЗС Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі
27 березня, 2023 понедiлок
Угорщина погодила членство Фінляндії у НАТО
Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна
27 березня, 2023 понедiлок
Євро-2024: Який вигляд має турнірна таблиця після поразки України від Англії
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.75
    Купівля 37.75
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 березня
13:37
ЗРК С-300 РФ
Росіяни завдали ракетного удару по Богодухову на Харківщині
13:37
суд
Розграбував майно цивільного населення в окупованому селі на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ
13:36
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Перспективи за кордоном, безпека, робота й турбота про дітей: чому українці не повертаються на батьківщину, - опитування
13:20
прапори України та США
США підтримують створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні
13:20
Центр спротиву опублікував карту таборів, куди РФ вивезла українських дітей
13:18
Зруйнований будинок у Кривому Розі
Британія та Польща побудують в Україні села для переселенців
12:50
ООН
Комісія ООН продовжить шукати докази геноциду в Україні, але якщо їй продовжать мандат
12:38
covid
У Києві за два тижні зареєстрували майже 1,3 тис. випадків COVID-19
12:10
снаряд
Словаччина хоче за підтримки ЄС збільшити виробництво 155-мм снарядів до 150 тис. на рік
12:04
Герман Галущенко
Україна має профіцит генерації, тож може експортувати електроенергію до ЄС, - міністр Галущенко
12:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Чому для Сі Путін виглядає безперспективним ідіотом
12:02
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Білорусі заявили, що розміщення ядерної зброї на її території відповідає міжнародному праву
11:57
Сергій Ребров
Стало відомо, коли Ребров розпочне роботу в збірній України
11:47
Федір Веніславський
Представник Зеленського в Раді заперечив необхідність додаткової мобілізації через ядерну зброю в Білорусі
11:26
Ексклюзив
Андрій Рева
Потрібно монетизувати пільги учасникам бойових дій, - ексміністр соцполітики Рева
11:22
відключення електроенергії
На Одещині через негоду без світла залишились 28 населених пунктів
11:18
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Зеленського чекають з неоголошеним візитом у Варшаві, - МЗС Польщі
11:15
Штучний інтелект здатний зруйнувати ринок праці, вплинувши на 300 млн робочих місць, - Financial Times
10:59
МіГ-31
Росія під час ракетних атак більше застосовує авіацію, ніж морські ракетоносії, - Гуменюк
10:55
обстріл Краматорська
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено школу, дитсадок і будинки
10:50
Генерал Марк Міллі
"Пентагон розробив кілька варіантів": генерал Міллі пообіцяв, що США не допустять створення ядерної зброї Іраном
10:50
Оновлено
Російська армія скинула на Сумщині авіабомбу
Російська армія скинула на Сумщині авіабомбу: зруйновано гараж та пошкоджено будинки, постраждала людина
10:41
Вночі російська армія обстріляла лікарню у Херсоні
Вночі російська армія обстріляла лікарню у Херсоні
10:34
Експрезиденту АТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру
Наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися ЗСУ: експрезиденту АТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру
10:24
Маріуполь, завали Драмтеатру
Встановлено особу полковника РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі
10:20
британський бойовий танк Challenger 2
"Незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков показав британські танки Challenger у дії в Україні
10:17
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні на 28 березня: ціни в обмінниках
10:09
Олександр Сирський (ліворуч)
Сирський назвав головне завдання ЗСУ на Бахмутському напрямку
10:05
OPINION
Орест Сохар
Ядерна зброя у Білорусі - старт виборчої кампанії Путіна
10:00
Знищений російський танк
Росія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку, - британська розвідка
09:54
Дональд Трамп
Трамп порадив американцям молитися через рішення Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі
09:44
Огляд
на фото: протести в Тель-Авіві
Загальний страйк, сутички на вулицях та звернення прем’єра: що сталося в Ізраїлі
09:41
Ексклюзив
ЗСУ
Оточення Авдіївки малоймовірне, ЗСУ надійно тримають оборону, - Згурець
09:41
Укроборонпром вперше почав виробляти боєприпаси з країною-членом НАТО
В Україну може надійти найбільший запас старих боєприпасів болгарської армії, це переломить хід війни, - ексміністр оборони Болгарії
09:20
Ілон Маск
У Twitter лише верифіковані акаунти зможуть потрапляти у рекомендації та брати участь в опитуваннях
09:20
ДТП у Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії автобус врізався у міст та перекинувся, щонайменше 20 людей загинули
08:52
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі продовжують чергувати 7 ворожих кораблів, серед них підводний ракетоносій, - Гуменюк
08:30
обстріл, Харківщина. Ілюстративне зображення
Росія обстріляла 4 прикордонні райони Харківщини минулої доби, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди
08:17
Інфографіка
Втрати РФ
РФ втратила в Україні за добу 570 військових, 7 танків і 19 безпілотників
08:16
Упродовж доби російська армія обстріляла Херсонщину 60 разів, п'ятеро людей поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV