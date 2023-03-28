Amnesty International: російська війна в Україні викрила подвійні стандарти Заходу
Російське вторгнення в Україну та численні воєнні злочини РФ викрили лицемірство західних держав, які реагують на агресію
Про це ідеться у щорічній доповіді Amnesty International про права людини.
Фахівці організації вважають, що хоча відповідь на злочини РФ в Україні з боку міжнародної спільноти була сильною і швидкою, Захід продемонстрував "кричуще лицемірство та подвійні стандарти". Ідеться, зокрема, про відсутність реакції щодо серйозних порушень із боку деяких їхніх союзників.
"Держави не можуть в одну хвилину критикувати порушення прав людини, а наступної миті потурати подібним порушенням в інших країнах лише тому, що на карту поставлені їхні інтереси. Це несумлінно та підриває всю структуру універсальних прав людини," - заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар.
За словами Калламар, така жорстка реакція, котру світ продемонстрував щодо російської війни в Україні має стати прикладом боротьби з іншими порушеннями прав людини. Зокрема, в організації вказали, що у той час, як країни-члени ЄС відкрили свої кордони для українських біженців, багато з них "тримали двері зачиненими" для тих, хто рятувався від війни і репресій у Сирії, Афганістані й Лівії.
"Якби система спрацювала, щоб притягнути Росію до відповідальності за її задокументовані злочини в Чечні та Сирії, тисячі життів могли б бути врятовані тоді і зараз, в Україні та в інших місцях. Натомість ми маємо більше страждань і спустошення," - заявили в Amnesty International.
- Неурядова організація Amnesty International була залучена у кілька скандалів, пов'язаних із необережними висловлюваннями щодо російської війни в Україні. Зокрема 4 серпня Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.
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