Тема програми: Amnesty International: захист прав людини чи бездумні процедури?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Як міжнародна правозахисна організація підіграла путінським пропагандистам?

Хто готував Звіт про “порушення законів війни” ЗСУ і чому не взяли до уваги позицію українського офісу?

Чому Amnesty International мовчить про Оленівку і російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС?

Яке майбутнє в українського офісу Amnesty International після скандалу?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Оксана Покальчук – директорка українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).

