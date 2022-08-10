Amnesty International: захист прав людини чи бездумні процедури? Онлайн-проєкт "Власні назви"
10 серпня о 19:00 відбудеться восьмий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостею якого стане директорка українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук
Тема програми: Amnesty International: захист прав людини чи бездумні процедури?
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Як міжнародна правозахисна організація підіграла путінським пропагандистам?
- Хто готував Звіт про “порушення законів війни” ЗСУ і чому не взяли до уваги позицію українського офісу?
- Чому Amnesty International мовчить про Оленівку і російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС?
- Яке майбутнє в українського офісу Amnesty International після скандалу?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Оксана Покальчук – директорка українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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