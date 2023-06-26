АМС опублікувала перші кадри майбутнього серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
У понеділок, 26 червня, телекомпанія АМС опублікувала перші кадри з майбутнього серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон", який вийде вже цієї осені
Відео опубліковане на YouTube сервісу.
"Чужинець на чужині! Деріл опиняється у Франції. Чи зможе він знайти дорогу додому?", - йдеться в описі до відео.
На перших опублікованих кадрах глядачі можуть повною мірою цінити види постапокаліптичної Франції, якою блукає персонаж Деріл у виконанні Нормана Рідуса.
Довідково. "Ходячі мерці: Деріл Діксон" - 5 спін-офф та загалом 6 серіал у франшизі "Ходячі мерці". Майбутній серіал розповість глядачам про одного з персонажів оригінальної стрічки, Деріла Діксона, який неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції й тепер має відшукати шлях додому.
- 20 червня компанія АМС випустила перший тизер до майбутнього серіалу.
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