Відео опубліковане на YouTube сервісу.

"Чужинець на чужині! Деріл опиняється у Франції. Чи зможе він знайти дорогу додому?", - йдеться в описі до відео.

На перших опублікованих кадрах глядачі можуть повною мірою цінити види постапокаліптичної Франції, якою блукає персонаж Деріл у виконанні Нормана Рідуса.

Довідково. "Ходячі мерці: Деріл Діксон" - 5 спін-офф та загалом 6 серіал у франшизі "Ходячі мерці". Майбутній серіал розповість глядачам про одного з персонажів оригінальної стрічки, Деріла Діксона, який неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції й тепер має відшукати шлях додому.