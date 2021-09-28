Andre Tan Easy: який одяг хочуть носити діти?

На подіум вийшли моделі, серед яких діти телеведучих: Валентини Хамайко та Стасі Ровінської, популярний гурт Open Kids в новому складі. А також професійні моделі: Аріна Никанорова «Міні Міс Україна 2021», Агнія Ткаченко «Міні Міс Україна International Grant Prix 2020», Євдокія Загоруйко «Міні Міс Україна 2019».

«Я згадую своє дитинство, і ви знаєте, в підлітковому віці, важливо одягатися модно, і носити те, що тобі подобається. Це не завжди можуть розділяти батьки або мати можливість купити. Я мріяв про джинси «Мальвіни», але це було дорого. Тому, всі гроші - «гостинчик», які мені давала бабуся, подарунки родичів, я збирав. Зібравши потрібну суму просив маму купити мені ці джинси. Довелося навіть дати «хабарець» продавцю, щоб відклала потрібний розмір. А ще я продавав болгарський перець все літо, а потім купив собі і сестрі яскравий турецький спортивний костюм. Ох і радості було! Весь двір завидки брали »- згадує Андре Тан.



Дизайнер Андре Тан розробив підліткову колекцію одягу Andre Tan Easy за запитами покоління Z. У колекції зручні і цікаві речі для походу на навчання, прогулянок і вечірок: блузи і сорочки з написами, трикотажні гольфи, базові сарафани, спідниці та брюки-палаццо. Спортивні велюрові костюми з кроп-топом, трикотажні і нейлонові комплекти для прогулянок. Плаття кольору фуксії Федори - трендовий колір сезону осінь-зима 21 \ 22. Світшоти з коміксами або прнтом, у вигляді тату - це must have в гардеробі тинейджера. Поєднуйте світшоти з лосинами і грубими черевиками, наприклад, такими як у бренда Liya, якості взуття цього українського виробника можна довіряти. Укорочені куртки, і подовжені, яскравого неонового кольору, зігріють і не залишать байдужими підростаючих модників.



«Не можна забувати, що ключове значення в образі грає взуття. У цьому сезоні молодь обирає челсі на масивній підошві. Наймодніший принт - «логоманія», моделі в бежевому кольорі з лого бренду. Взуття Liya це якість, комфорт, і здоров'я - взуття ортопедичне і пошите з високоякісної шкіри - це найкраще, що можна запропонувати своїй дитині! Батьки обирають краще для дитини, бренд Andre Tan Easy разом з LIYA, задовольняють батьків в цьому бажанні. Як то кажуть, все найкраще - дітям! » - розповів дизайнер Андре Тан.

