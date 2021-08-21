Андре Тан разом із зірками: Олею Поляковою, Оленою Кравець, Наталією Могилевською, Анною Різатдіновою, Валерією Гуземою, Жаном Беленюком підтримують талант дітей з особливими потребами

Сім’ї, в яких є діти з особливими потребами, жадають підтримки держави і суспільства. Не зволікання, а належного ставлення до себе, уваги і матеріальної допомоги.



"Сьогодні, я разом із своєю командою хочу підтримати дітей з особливими потребами: спектром аутизму, синдромом Дауна та розладом психічного стану, притягнути увагу суспільства до особливого таланту цих діток. Наш головний меседж – важливість прийняття суспільством людей з особливими потребами. Це не про жалість чи співчуття, а про розуміння їх потреб та особливостей, рівноправність, безбар’єрність в освіті, роботі, свободі пересування, дозвіллі", – коментує Андре Тан.

Компанія ANDRE ТAN розпочала соціальну ініціативу допомоги дітям з інвалідністю. Компанія, законодавець моди в державі, підтримала львівську громадську організацію – "Сонячна Майстерня", де займаються малюванням особливі художники, та має надію, що мода допомагати дітям з особливими потребами, стане трендом поза часу. Унікальна методика арт-терапії, яка до речі признана в Англії та США – основний інструмент вихователей майстерні. Ольга Саникович, художниця за фахом та психолог Ольга Германович, рятують та полегшують емоційний стан дітей своєю професійною увагою до них.

Дизайнер Андре Тан роздивився малюнки вихованців майстерні та переніс їх на одяг бренду Andre Tan – футболки та худі. Така капсульна колекція вже у продажі. Гроші від продажу одягу буде передано до "Сонячної майстерні", на допомогу дітям – закупку паперу, фарб, холстів, пензликів, на розширення простору майстерні, винаймання більшого приміщення, щоб допомогти більшій кількості дітей з особливими потребами.

"Хочу аби ми не ігнорували проблему, не лишали сім’ї, де діти з особливими потребами, на одинці, а простягли руку допомоги і наділили увагою це питання", – наголошує Андре Тан.

До соціальної ініціативи допомоги дітям з особливими потребами долучився fashion-портал про світське життя JetSetter.ua, публічні особи країни та зірки шоу-бізнесу: Оля Полякова, Олена Кравець, Наталія Могилевська, Анна Різатдінова, Валерія Гузема, Жан Беленюк фотографувалися з вихованцями "Сонячної Майстерні".

Фото: Сергій Ковбасюк