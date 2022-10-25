Андреа Бочеллі прихистив пса з Купʼянська, який від вибухів майже втратив слух
Італійський тенор Андреа Бочеллі взяв до себе собаку Джека, який жив в місті Купʼянськ на Харківщині, опинився в окупації, майже втратив слух внаслідок вибухів та отримав невелике осколкове поранення на спині
Про це повідомив депутат Київради Олесь Маляревич у Facebook.
Пес Джек з міста Купʼянськ переїхав до Італії і став членом родини Андреа Бочеллі. Собаку знайшли на другий день після звільнення міста. Олесь Маляревич розповів про Джека своєму американському другу Амеду та брату Тарасу Маляревичу.
"Через декілька днів відбулась доленосна зустріч Джека за Амедом, де він одразу запропонував знайти Джеку новий безпечний дім і знайшов! Так почався шлях Джека до Італії, до сім’ї Андреа Бочеллі. Я називаю тепер Амеда хрещеним батьком Джека", - розповів депутат Київради.
Собаку відвезли до Києва мікроавтобусом, який подарувала Києву для аеророзвідки мерія міста Тулуза. У Києві Джека спершу оглянула головний ветеринарний лікар Києва Наталія Мазур та разом з командою Центру захисту тварин провели хірургічне втручання, видалили зі старої рани на спині осколок та протягом пʼяти днів лікували тварину.
"Шлях з Києва до Італії - це окрема історія, це стало можливим завдяки волонтеру Ірині Калині, Тетяні Степаненко та моєму брату Тарасу Маляревичу. Амед та Тарас опікувалися всіма питаннями під час всієї подорожі", - написав Малярчук.
Він також подякував родині Бочеллі "за велике серце та доброту".
- Про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів повідомили 16 вересня
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