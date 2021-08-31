Англійський клуб позбувся ексфутболіста "Шахтаря" через його захмарну зарплату

Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".

Зазначається, що 33-річний півзахисник розірвав контракт з лондонським клубом та перейшов до бразильського "Корінтіанса".

"Ми досягли взаємної домовленості з Вілліаном про припинення дії його контракту. У нього залишалося ще два роки до закінчення угоди, але після недавніх конструктивних обговорень він залишає клуб, щоб перейти в "Корінтіанс", де він починав свою кар'єру", - заявили в "Арсеналі".

Англійський клуб був готовий безкоштовно відпустити Вілліана, аби заощадити на його зарплаті. Бразилець отримував у "Арсеналі" 14,5 млн євро на рік.

У минулому сезоні Вілліан зіграв за "Арсенал" 37 матчів, забив 1 гол та віддав 7 результативних передач.

Вілліан виступав за "Шахтар" з 2007 до 2013 року. Також він грав за бразильський "Корінтіанс" та російський "Анжі".