Англійський клуб позбувся ексфутболіста "Шахтаря" через його захмарну зарплату
Англійський "Арсенал" досягнув із бразильським футболістом Вілліаном домовленості про дострокове розірвання контракту
Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".
Зазначається, що 33-річний півзахисник розірвав контракт з лондонським клубом та перейшов до бразильського "Корінтіанса".
"Ми досягли взаємної домовленості з Вілліаном про припинення дії його контракту. У нього залишалося ще два роки до закінчення угоди, але після недавніх конструктивних обговорень він залишає клуб, щоб перейти в "Корінтіанс", де він починав свою кар'єру", - заявили в "Арсеналі".
Англійський клуб був готовий безкоштовно відпустити Вілліана, аби заощадити на його зарплаті. Бразилець отримував у "Арсеналі" 14,5 млн євро на рік.
У минулому сезоні Вілліан зіграв за "Арсенал" 37 матчів, забив 1 гол та віддав 7 результативних передач.
Вілліан виступав за "Шахтар" з 2007 до 2013 року. Також він грав за бразильський "Корінтіанс" та російський "Анжі".
- Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що Вілліан вирішив залишити "Арсенал".
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