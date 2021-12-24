Англомовну газету Kyiv Post, яка тимчасово припинила роботу, очолив британський журналіст українського походження Нагайло
Британського журналіста українського походження Богдана Нагайла призначено виконувачем обов'язків головного редактора видання Kyiv Post, яке тимчасово припинило роботу
Про це йдеться у релізі Kyiv Post.
"Kyiv Post з гордістю повідомляє про призначення Богдана Нагайла виконувачем обов'язків головного редактора", - зазначило видання у п'ятницю, 24 грудня.
Гендиректор Kyiv Post Media Люк Шеньє сказав, що Нагайло відіграв ключову роль у керівництві оновленням редакції Kyiv Post та залученні нової команди.
Довідка: 69-річний Нагайло народився в родині українських мігрантів у Великій Британії. Має 40-річний досвід, як журналіст, письменник, радіоведучий, політолог, історик. Працював спеціалістом із прав людини Amnesty International, директором української служби Радіо Свобода.
- Нагадаємо, власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання з 8 листопада "на короткий час" припиняє свою роботу. Журналістка видання Анна Миронюк назвала звільнення редакції "розплатою" з боку Ківана за "спробу колективу зберегти незалежність Kyiv Post".
- 15 листопада експрацівники англомовної газети Kyiv Post повідомили про плани запустити нове медіа.
- Колишні працівники англомовної газети Kyiv Post, яких звільнили у зв’язку із закриттям видання, запустили нове медіа під назвою The Kyiv Independent.
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