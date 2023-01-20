Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нарешті антикорупційна вертикаль в Україні починає давати результати. Я дуже добре памʼятаю скільки зусиль було докладено у 2017-2018 роках, щоб НАБУ, Вищий антикорупційний суд та Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали функціонувати на користь держави. Врешті-решт у 2019 році ці інститути почали функціонувати, що стало перемогою для нашої держави. Адже зʼявилась надія, що корупціонери з вищих ешелонів влади будуть відповідати перед законом", - пояснив Синютка.

Нардеп також наголосив, що потрібно дочекатись суду над Коболєвим для того, щоб робити висновки.

"Стосовно підозри Коболєву, то я не володію інформацією щодо 3 млрд грн, однак переконаний, що скоро ми дізнаємось результати слідства. Щодо премії у 260 млн грн, оскільки саме ця сума фігурує в основному звинуваченні, то звісно така сума є немислимою для багатьох українців. З іншої сторони він обовʼязково розповість суду звідки була взята така сума і куди були витрачені кошти", - додав він.

1 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн (~$78 млн за тодішнім курсом; нині це 3,2 млрд грн) у 2020 році.

19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру, його звинувачують у заволодінні понад 229 млн грн та пропонують запобіжний захід у вигляді арешту, або застави

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