Антимонопольний комітет оштафував три компанії на 45 млн грн за змову на ремонті доріг

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, Комітет виявив причетність компаній "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна", дочірнього підприємства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" - "Вінницький облавтодор" і компанії "Шляхбуд" до спотворення результатів торгів по процедурі закупівлі "Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Вінницькій області".



Зазначається, що торги відбулися у 2019 році. Їх замовником була Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України. Очікувана вартість закупівлі склала 50 млн грн. Переможцем стала компанія "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна".



Однак АМКУ встановив, що вказані компанії узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними було усунуто. Зважаючи на ці факти, АМКУ визнав що дії компанії були узгодженими для спотворення результатів торгів. За це порушення компанії отримали штраф на загальну суму майже 45,9 млн грн, а також заборону участі у торгах строком на три роки.

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