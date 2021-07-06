Антимонопольний комітет перевіряє можливу змову на ринку електроенергії

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, АМКУ за власною ініціативою розпочав дослідження наявності чи відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку електроенергії у зв'язку зі значними коливаннями обсягів купівлі-продажу на ринку "на добу наперед" (РДН).



У пресслужбі зазначили, що, за даними веб-порталу держпідприємства "Оператор ринку", обсяги торгів на РДН за 2 липня склали 58 377,20 МВт/год, що на 35,5% менше, ніж у попередній день. Водночас середньозважена ціна на РДН у цей день становила 151,82 грн/МВт-год, що на 22,2% менше, порівняно з 1 липня.



Крім того, на РДН у торговій зоні "ОЕС України" середньозважена ціна 2 липня зменшилася на 28,69% порівняно з 1 липня та склала 1 034,52 грн/МВт-год без ПДВ.



У пресслужбі також зауважили, що на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) також повідомляється про різке зменшення ціни на електроенергію на РДН у перші дні липня через виведення попиту на ринок двосторонніх договорів. Відтак, обсяг РДН у цей день зменшився на 32 293 МВт/год, або на 40%. Внаслідок цього середньозважена ціна РДН зменшилася на 29% - до 1034,5 грн/МВт-год.



"На думку фахівців Антимонопольного комітету, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Вона ж могла вплинути й на зниження ціни на РДН через зменшення попиту", - зазначили в АМКУ, додавши, що схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже - можуть бути умисними.



Так, синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження ціни на ринку РДН через зменшення попиту або до її підвищення - шляхом зменшення пропозиції та збільшенням попиту. Це призводить до зміни структури ринку, в тому числі - рівня конкуренції на ньому.



В АМКУ зазначили, що це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у виглядіі антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії.

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