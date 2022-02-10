Апеляційний суд переніс розгляд апеляцій про недійсність поруки Коломойського

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз банку.



"У середу, 9 лютого, Північний апеляційний господарський суд відклав розгляд апеляційних скарг АТ КБ "ПриватБанк" та Національного банку України у справі за позовом І. Коломойського про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування ПриватБанку 2008–2015 років та особисту поруку І. Коломойського за цими договорами", - йдеться в повідомленні.



Як повідомили представникам ПриватБанку та НБУ в апеляційному суді, розгляд справи вкотре було відклали на невизначений строк у зв’язку із поверненням судом нової апеляційної скарги особи, яка раніше не брала участь у справі.



"Апеляційне провадження у цій справі триває майже 600 днів, при законодавчо визначених максимальних 60 днях, що є свідченням грубого порушення процесуального строку для розгляду справи", - сказав керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства Олег Лазовський.



Довідка: Господарський суду Києва 19 червня 2020 року, задовольнив позов І. Коломойського та визнав недійсною як його особисту поруку за кредитами рефінансування, які ПриватБанк залучив в НБУ у період до націоналізації, так і самі кредитні договори. Це рішення оскаржують банк та НБУ.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "ПриватБанку" (на той найбільшими з них були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), ухвалив рішення про націоналізацію цієї фінустанови. Банк перейшов у державну власність. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною, з цього приводу тривають судові суперечки.

У 2019 році ОАСК задовольнив вимоги Triantal Investments Ltd. щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким визначався перелік повʼязаних із "ПриватБанком" фізичних та юридичних осіб.

14 грудня 2021 Шостий апеляційний адмінсуд скасував рішення першої інстанції від 18 квітня 2019 року у справі ПриватБанку, яким визначалися пов'язані з банком особи.