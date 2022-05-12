App Store в РФ більше не приймає оплату через мобільні платежі, - Федоров

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



"Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку", - зазначає міністр.

Відомо, що Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що магазин додатків "App Store", розроблений компанією "Apple" для смартфонів "iPhone", почав видаляти популярні додатки російських компаній, що потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі тощо.

Нагадаємо, нещодавно з App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров припустив, що, якби Apple та Google ввімкнули сповіщення про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, то споживачі послуг Apple швидко б переконали свої уряди закрити небо над Україною.

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