Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Сьогодні Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Тепер компанія буде напряму ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів", - написав міністр.



Він наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.



Крім того, додав він, відучора стала доступною підтримка користувачів Apple українською мовою. За словами Федорова, спільно з компанією Мінцифри планує запускати нові послуги для українських користувачів.

Нагадаємо, у травні минулого року Apple зареєструвала в Україні юридичну особу.

11 березня Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb