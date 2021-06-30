Apple офіційно відкрила офіс в Україні
Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні
Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Тепер компанія буде напряму ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів", - написав міністр.
Він наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.
Крім того, додав він, відучора стала доступною підтримка користувачів Apple українською мовою. За словами Федорова, спільно з компанією Мінцифри планує запускати нові послуги для українських користувачів.
- Нагадаємо, у травні минулого року Apple зареєструвала в Україні юридичну особу.
- 11 березня Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті.
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