Apple відкладає повернення співробітників до офісів через штам "Дельта"

Про це повідомляє Apple Insider.



Зазначається, що компанія відтермінувала обов’язкове повернення своїх співробітників до офісів щонайменше до січня 2022 року.



У компанії обіцяють, що щонайменше за місяць попередять своїх співробітників про повернення до офісів.



Раніше цього місяця в Apple планували повернути своїх співробітників до офісів вже у жовтні цього року. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb