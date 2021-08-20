Apple відкладає повернення співробітників до офісів через штам "Дельта"
Американська компанія Apple відтермінувала до наступного року обов’язкове повернення своїх співробітників до офісів через стрімке поширення коронавірусного штаму "Дельта" у США
Про це повідомляє Apple Insider. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Зазначається, що компанія відтермінувала обов’язкове повернення своїх співробітників до офісів щонайменше до січня 2022 року.
У компанії обіцяють, що щонайменше за місяць попередять своїх співробітників про повернення до офісів.
Раніше цього місяця в Apple планували повернути своїх співробітників до офісів вже у жовтні цього року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.38
- Актуальне
- Важливе