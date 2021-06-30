Apple запустила службу підтримки українською мовою
Компанія Apple перевела офіційну службу підтримки в Україні на українську мову
Про це повідомляє ITC.
З 28 червня у разі звернення до Apple Support можна отримати консультацію українською мовою. Раніше українські користувачі були змушені отримувати послуги російською мовою, а власники американських облікових записів - англійською.
При цьому за кілька тижнів до запуску україномовної служби підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка перед спілкуванням з оператором почало програватися українською.
Видання зазначає, що наприкінці минулого року Apple шукала аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri, що може свідчити про підготовку запуску україномовного голосового помічника.
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