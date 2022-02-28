АПУ відкриває гарячу лінію для надання правової допомоги
Асоціація правників України ініціювала відкриття гарячої лінії для надання оперативної юридичної допомоги
Закликаємо всіх правників України долучатися до підтримки цієї ініціативи! Звертайтеся за телефоном +38 (096) 742-71-07 і вам розкажуть як це зробити.
До уваги всіх, кому необхідна допомога!
Ви можете зателефонувати на гарячу лінію АПУ за тел. +38 (097) 840-39-36, якщо вам необхідна консультація у випадках:
- руйнування житлових будинків, іншої власності, пошкодження авта;
- поранення, вбивства та зникнення осіб;
- отримання інформації щодо переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії;
- організації каналів комунікації та інформації від органів влади;
- отримання інформації щодо тимчасового житла та центрів прийому біженців для ВПО;
- міграційні питання;
- інші випадки, пов’язані з військовими діями РФ проти України та воєнним станом на території України.
Вам максимально оперативно нададуть кваліфіковану відповідь!
Контактна інформація:
Tel: +38 (097) 840-39-36 (Дзвінки приймаються у робочі дні з 09:00 до 18:00, в інший час, будь ласка, використовуйте канали зв’язку нижче)
Telegram: +38 (097) 840-39-36
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