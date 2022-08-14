Арабський бізнесмен захищає кордони України
Юрій з позивним Шейх полишив бізнес в одній з розвинених арабських країн заради захисту своєї Держави
Про це повідомили на сайті державної прикордонної служби України.
Початок широкомасштабної війни росії проти України застав Шейха в Україні. Напередодні він приїхав на Батьківщину у справах. Юрій не задумуючись мобілізувався та потрапив служити у підрозділ Ізмаїльського прикордонного загону.
Сьогодні, маючи неабиякий досвід з ведення бізнесу, який дисциплінує та допомагає зосереджувати увагу на основних цілях, знання з логістики, прикордонної справи, реабілітації поранених військовослужбовців тощо, офіцер прикордонник з позивним Шейх вправно працює з особовим складом.
Також він навчає, готує та тренує воїнів-побратимів, які невдовзі йтимуть на фронт боронити Україну від ординських окупантів.
Довідка
Шейх народився в Хмельницькій області.
На початку 90-х років він проходив строкову службу в прикордонних військах на Львівщині.
Згодом прикордонник приймає рішення звільнитися і рушає із сім’єю до країн ЄС, а затим, переїжджає працювати в одну з розвинутих арабських країн, де відкриває свою логістичну фірму.
Після анексії Криму Юрій повертається в Україну, аби стати на її захист.
У 2015 Юрій мобілізувався та потрапив служити в один із підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону.
- 4 серпня стало відомо, що Ерік Матецький, етнічний поляк зі Львова став на захист українських кордонів.
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