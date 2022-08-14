Арабський бізнесмен захищає кордони України

Про це повідомили на сайті державної прикордонної служби України.

Початок широкомасштабної війни росії проти України застав Шейха в Україні. Напередодні він приїхав на Батьківщину у справах. Юрій не задумуючись мобілізувався та потрапив служити у підрозділ Ізмаїльського прикордонного загону.

Сьогодні, маючи неабиякий досвід з ведення бізнесу, який дисциплінує та допомагає зосереджувати увагу на основних цілях, знання з логістики, прикордонної справи, реабілітації поранених військовослужбовців тощо, офіцер прикордонник з позивним Шейх вправно працює з особовим складом.

Також він навчає, готує та тренує воїнів-побратимів, які невдовзі йтимуть на фронт боронити Україну від ординських окупантів.

Довідка

Шейх народився в Хмельницькій області.

На початку 90-х років він проходив строкову службу в прикордонних військах на Львівщині.

Згодом прикордонник приймає рішення звільнитися і рушає із сім’єю до країн ЄС, а затим, переїжджає працювати в одну з розвинутих арабських країн, де відкриває свою логістичну фірму.

Після анексії Криму Юрій повертається в Україну, аби стати на її захист.

У 2015 Юрій мобілізувався та потрапив служити в один із підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону.

4 серпня стало відомо, що Ерік Матецький, етнічний поляк зі Львова став на захист українських кордонів.