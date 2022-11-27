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Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ

27 листопада, 2022 неділя
18:48
Новини Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"

Росія розгорнула свій "повітряний міст" до Китаю. При цьому російські Ан-124 часто вимикають транспондери для маскування

Про це сьогодні, 27 листопада 2022 року, написав українский військовий портал Defense Express.

"Сервіси відстеження польотів фіксуються постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Днепр" до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспорндер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень", - зазначається у повідомленні.

На таку активність звернули увагу й у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою Ан-124 "Руслан" російської компанії в аеропорті Чжэнчжоу. При цьому у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо". 

Також сервіси відстеження польотів, зокрема Radarbox, фіксують за останні сім днів дев'ять рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю та лише три у зворотному напрямі, що "прямо говорить про вимкнений транспондер під час здійснення частини рейсів", стверджує Defense Express.

"До перевезень залучені літаки з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081", - зазначається у матеріалі.

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосібірськ-Чженчжоу-Новосібірськ-Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі.

Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром та є потужної індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.

Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів.

"Такі регулярні польоти, тим паче літаками Ан-124 "Руслан" вимкнені транспонедри, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок - РФ відправляє літаки за військовим вантажем. Більше того, за тим, який вкрай необхідний прямо зараз й не може чекати поки його доставлять залізницею", - наголошує Defense Express.

Разом з тим, "найдені рейси - це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою".

"А лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. Й про активність військової транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватись", - підсумовує Defense Express.

Новина доповнюється

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