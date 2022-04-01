Армія РФ у повномасштабній війні з Україною втратила вже понад 17.5 тис. осіб
У Генштабі Збройних сил України повідомили оновлені втрати росіян за час повномасштабного вторгнення до України
Про це повідомила пресслужба ГШ ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого по 1 квітня російська армія втратила:
- особового складу - близько 17700 осіб,
- танків - 625 од,
- бойових броньованих машин - 1751 од,
- артилерійських систем - 316 од,
- ракетних систем залпового вогню - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1220 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з паливномастильними матеріалами - 76,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 85.
- спеціальна техніка - 24.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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