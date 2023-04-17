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"ARMOR FEST": у Львові пройде благодійний фестиваль, що підтримує жінок на фронті

17 квітня, 2023 понедiлок
16:10
Новини

21 квітня у Львові відбудеться благодійний фестиваль Armor Fest, інформаційний партнером якого є Еспресо, у рамках !FESTrepublic. Місія заходу – збір одного мільйона гривень на придбання надлегких плит Angel Armor для парамедикинь, що рятують життя захисників у найзапекліших точках фронту

Окрім збору, фестиваль Armor Fest має на меті об’єднати українців, сучасних артистів та залучити молоді амбітні бренди, які зміцнюють культурний розвиток України. За один день на одній локації можна побачити 8 зіркових артистів, 5 діджеїв та понад 10 митців, перформанси, виставки. Для цього організатори фестивалю створили чотири локації – чотири різні сцени, чотири філософії. На головному майданчику "Лютня" (поєднання сучасного та архаїчного) -  співатимуть улюблені українські артисти: Data Molfar, Макс Пташник, OY Sound System, Bahroma. Хедлайнер фестивалю – головний сюрприз заходу. Концентрація мистецької спільноти – андеграунд сцена by GRVGRV, де можна стати співтворцем сучасного українського мистецтва. Унікальна колекція відчизняних брендів буде зосереджена на Charity Market Place - мерч, вініл, а також можливість разом з митцем створити шопер для себе за допомогою спеціальної техніки. 

Ідея заходу належить волонтеркам руху  "Veteranka": Вікторія Родько - фіналістка Нацвідбору "Євробачення-2022", солістка гурту OY Sound System, Тетяна Чухрай - маркетологиня, агентка гурту: "Як і багато інших сильних українців, ми продовжуємо робити те, що вміємо найкраще, — робимо класну музику і ділимося нею зі світом. Бо навіть у найскладніші часи мистецтво лікує душі, мотивує та єднає". 

Також під час заходу відбуватиметься запис шоу Ебаут, де об’єднаються чоловічий та жіночий склади - Ярослава Кравченко, Катерина Мотрич, Ігор Донскіх та Влад Болсунов, аби розкрити найбільш табуйовані теми нашого суспільства. 

Купуючи квиток, ви автоматично донатите вартість на збір та підтримуєте жінок на фронті. Квитки можна придбати вже зараз за посиланням

КОЛИ: 21 квітня, 13:00-22:00.

ДЕ: !FESTrepublic, м.Львів, вул.Старознесенська, 24-26.

Більш детальна програма з переліком усіх артистів

З приводу акредитації журналістів на фестиваль, реєстрація: 

  • +380665684032 watsАpp - Олена, PR VETERANKA
  • Телефон організаторів фестивалю: +380935191622 Тетяна, +380637510926 Вікторія 

Довідково: 

Рух "Veteranka" — перша та єдина спільнота жінок з військовим досвідом, найбільше ком’юніті, що налічує близько тисячі ветеранок та новобраниць України, проактивних цивільних жінок-волонтерок, які підсилюють одна одну. Організація займається захистом прав, рівних можливостей для військовослужбовиць в армії. 
З 24 лютого частина ветеранок повернулася на війну, а інша частина сформувала міцний тил. До організації приєдналася велика кількість цивільних волонтерок і волонтерів, які невпинно допомагають країні у штабі швидкого реагування.

На заході буде змога взяти інтерв’ю у ветеранки, учасниці бойових дій, співзасновниці VETERANKA Катерини Приймак. 
 

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