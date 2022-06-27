"Арсенали зброї Заходу виснажуються", а військові ЗСУ "знищують іноземних інструкторів": у РНБО оприлюднили нові фейки російської пропаганди
Росія через фейки та дезінформацію продовжує активні намагання маніпулювати людьми
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України
Станом на ранок 27 червня окупанти продовжували поширювати дезінформацію, маніпуляції та фейки. Зокрема, ЗМІ рф, посилаючись на видання Asian Times, повідомили, що "стратегія США та НАТО щодо знекровлення рф виявилася нежиттєздатною: арсенали зброї Заходу виснажуються, а на їх поповнення йде дуже багато часу… ці обставини можуть спонукати Захід сприяти закінченню українського конфлікту".
Також російська преса написала, що "британці втомилися від українських біженців та хочуть їх вигнати. Наприклад, жителі міста Редінг з радістю прийняли у себе біженців, але за чотири місяці розгубили ентузіазм. Тепер вони масово просять українців шукати інше житло чи їхати".
А російський пропагандист в.соловйов взагалі заявив: "українські військові знищують у Лисичанську іноземних інструкторів, побоюючись, що ті розкриють секретні дані після здачі в полон".
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